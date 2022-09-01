Вопросы экологии – на особом контроле

В рамках рабочей поездки министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев посетил Восточно-Казахстанскую область.

Министр встретился с представителями общественности и неправительственных организаций региона. В мероприятии также приняли участие председатель Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Зулфухар Жолдасов и заместитель акима ВКО Ержан Нурбаев.

Сериккали Брекешев рассказал о работе, проводимой в рамках улучшения экологической обстановки в ВКО. Отдельно остановился на реализации национального проекта «Жасыл Казахстан».

– В рамках задачи «Улучшение качества атмосферного воздуха» нацпроекта «Жасыл Казахстан» предусматривается сокращение выбросов на 16-ти крупнейших промышленных предприятиях за пять лет на 20% в десяти крупных городах, в том числе в Усть-Каменогорске, – сообщил С. Брекешев.

Так, согласно информации министерства, по итогам первого полугодия этого года по данным предприятиям отмечается снижение фактических выбросов загрязняющих веществ на 6,7 процента. Стоит отметить, в нацпроект «Жасыл Казахстан» от ВКО вошли Усть-Каменогорский металлургический комплекс ТОО «Казцинк» и ТОО «Усть-Каменогорская ТЭЦ».

«Казцинк» приступил к проекту модернизации сернокислотного производства. До конца 2025 года планируется оборудовать доочисткой действующую установку утилизации диоксида серы газов цинкового завода, что позволит снизить выбросы диоксида серы почти на 20 процентов. На Усть-Каменогорской ТЭЦ проведена реконструкция золоулавливающей установки и системы очистки дымовых газов на двух котлоагрегатах, что в перспективе позволит снизить выбросы загрязняющих веществ.

По словам министра, в рамках Дорожной карты по решению экологических проблем Восточно-Казахстанской области предусмотрено 35 мероприятий. В 2021 году установлено девять новых автоматических станций контроля качества атмосферного воздуха, где ведётся мониторинг по шести основным загрязняющим показателям. В этом году планируется обустроить 10 пунктов приёма вторсырья в Усть-Каменогорске.

Как отметил заместитель акима ВКО Ержан Нурбаев, наблюдение за состоянием загрязнения атмосферного воздуха Усть-Каменогорска осуществляется на 15 постах. При неблагоприятных метеоусловиях, поступлении жалоб от жителей проводится отбор проб воздуха с помощью передвижной лаборатории.

С целью улучшения экологической ситуации в области действуют Дорожная карта по комплексному решению экологических проблем ВКО и Комплексный план мероприятий по улучшению экологической обстановки ВКО на 2020-2024 годы.

– Учитывая высокую значимость качества окружающей среды региона, акимату требуется принимать безотлагательные меры для реализации мероприятий Дорожной карты. Помимо этого, сегодня мы проводим работу по актуализации Дорожных карт с учётом разделения областей. Нам надо совместно проработать и включить новые мероприятия, направленные на улучшение экоситуации в регионе, – акцентировал внимание Сериккали Брекешев.

Также в ходе встречи министр экологии, геологии и природных ресурсов остановился на вопросах, касающихся переработки ТБО, состояния канализационно-очистных сооружений, развития геологической отрасли, водного и лесного хозяйств.

Глава ведомства сообщил, что одной из волнующих является тема износа объектов водного хозяйства и большого расхода воды. В связи с этим сейчас ведётся реконструкция водной инфраструктуры, цифровизация оросительных каналов.

– На начало 2017 года в стране насчитывалось 41 аварийное водохранилище. За пять лет (2017–2021 гг.) отремонтировано 16. В этом году будут восстановлены шесть сооружений, а до 2025 года планируется реновация ещё 19 водохранилищ, в том числе до конца 2023 года – ремонт двух аварийных водохранилищ в Восточно-Казахстанской области. Это строительство Уйдененского водохранилища в Зайсанском районе и реконструкция плотины на реке Каргыба в Тарбагатайском районе. В результате снизится риск затопления трёх населённых пунктов и на 13 тысяч га увеличится площадь орошаемых земель.

По поручению Главы государства ведётся работа по совершенствованию водного законодательства. Разработаны концепции нового Водного кодекса и сопутствующего законопроекта, которые размещены на портале «Открытые НПА» для обсуждения.

– Если есть предложения по совершенствованию водного законодательства, их можно направить нам, – добавил министр.

Меруерт Бахтиярова

Фото Тлеубека Шаяхмета