Вопросов «мелких» не бывает

На сухой, маловодной земле Калгутинского сельского округа дорога каждая капля воды. Как ею распорядиться так, чтобы напоить поля фермеров-земледельцев и наполнить арыки жителей села?

Непростой, но жизненно важный вопрос был этой весной самым горячим для администрации Калгутинского сельского округа. Дело в том, что в селе Каратогай – центре округа, где проживает основная часть его населения, последние 15 лет арычная система оставалась сухой. Постепенно владельцы огородов перестали очищать её от мусора и ила. В общем, имевшаяся поливная система приказала долго жить. Кто-то, махнув рукой, вовсе забросил свой огород, другие пытались самостоятельно наладить орошение грядок водой из колонок. Однако отсутствие арычной воды в селе не могло не сказаться на обеспеченности каратогайцев собственным картофелем и овощами. Они вынуждены покупать их на рынке, о чём не могло быть и речи в более благополучные в плане водообеспеченности годы. В тот период каждая семья имела в достаточном количестве собственные

урожаи с огородов.

Насытить село водой могла речка Калгутинка. Однако, чтобы её вода пришла в село, необходимо было построить шлюз, проложить в теле имеющейся дамбы водопропускные трубы, нарезать в непаханом поле 800 метров арыка и т. д.

– Чтобы сдвинуть дело с мёртвой точки, пришлось проделать большую работу, – рассказывает аким Калгутинского сельского округа Елжан Мухтарханов. – Трудность состояла в том, что мы не располагали нужными конструкциями, землеройной техникой и финансовыми средствами на горючее для этой техники. Помог глава крестьянского хозяйства «Арын» Бахытжан Баймухамбетов. Он выделил погрузчик, колёсный трактор МТЗ-80, гусеничный ДТ-75 с оборудованием для прокладки канала.

Кроме того, по словам сельского главы, жители Каратогая добровольно собрали деньги на проведение работ. Ну а водопропускные трубы нашлись в чистом поле, где они оставались бесхозными ещё со времен совхозов, канувших в Лету без малого 30 лет назад.

Весь комплекс мероприятий, в который были вовлечены меценаты и добровольцы из числа жителей, включил строительство шлюза, укладку трёх водопропускных труб, переброс воды через канал по лотку и трубе (30 метров), прокладку 800 метров

арыка.

Впрочем, и это ещё не всё. Требовалось очистить непосредственно арычную систему села Каратогай, для которой и предназначалась вода реки Калгутинки. Тут и возникли проблемы: владельцы огородов отвыкли от содержания своих арыков, не желали их чистить, а то и вовсе отказывались это делать.

– Пришлось обойти все дворы, вручить их хозяевам уведомления о том, что арыки всё-таки нужно почистить, – говорит Елжан Мухтарханов. – С трудом, но это удалось сделать. Теперь во дворах и на огородах основной части жителей Каратогая журчит арычная вода. Скажу честно, это мы сделали совместными усилиями и результатам душа радуется.

По информации руководителя округа, население его сёл – Каратогай, Акчий и Егендыбулак, а также поселения Жылтау – это 1024 человека. В их числе 143 песионера, 75 инвалидов, 5 безработных и 142 самозанятых. Хотя известны калгутинцы своими арбузами и дынями, всё же в экономике округа преобладает животноводство. Из 70 зарегистрированных здесь фермерских хозяйств поднялись до уровня производителей товарной продукции 36. Они имеют свои фермы с солидным поголовьем различного скота, пастбища, сельхозтехнику.

На базе фермерского хозяйства «Арын» был открыт мини-завод по производству готовой молочной продукции (сливочное мало, сметана, творог, пастеризованное молоко в пакетах), а также технологическая линия по выпуску колбасных изделий. Однако энтузиасту создания молочного и мясного кластеров в своем селе ещё предстоит довести до конца начатое. Затяжкам с наладкой имеющихся производственных линий есть объективные и субъективные причины.

Есть предпосылки для дальнейшего укрепления экономики сельского округа. Местные фермеры настроены увеличивать поголовье своего скота и активно участвуют в республиканской программе «Еңбек», чтобы получить льготные кредиты. Е. Мухтарханов назвал несколько фермеров, которые в этом году прошли курсы

«Бастау Бизнес», защитили свои бизнес-планы и ожидают их финансирования.

Конечно, с избытком в округе и ждущих решения проблем. Одна из них – бруцеллёз, который волнами прореживает поголовье скота. Только за минувшие месяцы 2020 года эта болезнь выявлена у 119 голов крупного рогатого скота. Он весь был отправлен на вынужденный забой. То есть владельцы получили за этот скот только часть его рыночной стоимости. В начале июля в селе Егендыбулак был выявлен бруцеллёз и объявлен карантинный режим. Это означает, что запрещён вывоз живого скота за пределы названного населённого пункта. Разрешён только вывоз скота в убойном виде, после лабораторных исследований проб мяса забитого животного. Завоз скота со стороны также запрещён. Счёт потерь из-за бруцеллёза исчисляется сотнями голов, и эта проблема стала настоящим бичом для местных хозяйств.

– Нынче из-за жёсткой засухи пострадали сенокосные участки, – говорит аким округа. – Ясно, что заготовить нужный объём кормов будет весьма нелегко. Поэтому нынешний год для наших фермеров и владельцев подсобных хозяйств считаю сложным. Особенностью местного хозяйствования является то, что в зимний период скот продолжает пастись. Но если случится многоснежная зима, то без запаса кормов не обойтись.

Сельскому главе, который приступил к своим обязанностям 8 месяцев назад, хочется сделать во вверенном ему округе многое. Кроме уже названных проблем, решить вопросы ремонта сельских улиц, облагораживания домашних усадеб за счёт их озеленения и замены ветхих заборов, очистки и упорядочивания вывоза и хранения мусора… Всё это станет возможным, если население убедится, поверит в то, что окружная власть в её нынешнем составе искренне желает сделать жизнь лучше. Вопросов «мелких» в работе сельского акима не бывает.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район