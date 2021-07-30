Вопрос жизни и смерти

Пациенты в тяжёлом состоянии, некоторые не могут самостоятельно дышать, уставший взгляд врачей, борющихся за жизни больных COVID-19… Такая картина предстала перед представителями региональных средств массовой информации, которые побывали в «красной зоне» одного из инфекционных стационаров Усть-Каменогорска.

Пандемия коронавирусной инфекции бушует уже второй год и, кажется, не собирается ослаблять позиции. С каждым днём ситуация накаляется – выявляется всё большее количество больных COVID-19. Единственным способом остановить пандемию и предотвратить появление новых мутаций вируса является вакцинация. Однако до сих пор есть те, кто не просто скептически относится к прививочной кампании против коронавирусной инфекции, но и вовсе сомневается в существовании опасного вируса.

Журналисты и блогеры области побывали в «красной зоне» ковид-стационара при Усть-Каменогорской городской больнице № 4 и ознакомились с ситуацией изнутри. Надев защитные противочумные костюмы, представители СМИ на себе прочувствовали, в каких тяжёлых условиях приходится работать медицинским сотрудникам, спасая сотни человеческих жизней.

Войдя в палату реанимации, становится тяжело и психологически: перед глазами пациенты, жизнь которых зависит лишь от аппарата искусственной вентиляции лёгких. Обессилевшие, они продолжают борьбу за право дышать…

– Чтобы объяснить усталость от коронавирусной инфекции здоровым людям, всегда привожу пример с бегунами, – рассказал главный врач КГП на ПХВ «Городская больница № 4 Усть-Каменогорска» Сергей Попов. – Человек, когда бежит многокилометровый кросс, у него выраженная одышка, ему не хватает воздуха. Люди, находясь в тяжёлом состоянии, чувствуют себя так, как будто они пробежали большую дистанцию. Некоторые не могут выдержать такое состояние физически. Тогда пациента вводят в состояние медикаментозного сна с помощью лекарственных препаратов и подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Пенсионерка Зауре Буканова уже прошла реанимацию и сейчас продолжает лечение. Как она сама признаётся, коронавирусная инфекция стала для неё страшным испытанием.

– Никогда не думала, что такое случится со мной, потому что особо никуда не хожу, – поделилась пациентка. – Несколько дней держалась высокая температура, никак не могла её сбить. Меня наблюдала мобильная группа. Потом вынуждена была поехать на скорой в 4-ю горбольницу, дышать было тяжело – попала в реанимацию и уже думала, что всё… Когда воздуха не хватает – это страшно. Спасибо врачам, они помогли. Поэтому, когда люди говорят, что это ерунда – это не так. Нужно относиться серьёзно к своему здоровью и беречь своих близких.

К сожалению, таких историй в инфекционном стационаре немало. О напряжённости обстановки говорят и цифры – из 150 имеющихся коек в респираторном центре 4-й городской больницы заполнены все. В сутки поступает до 50 обращений. Часть пациентов госпитализируют, часть консультируют, им делают компьютерную томографию и отправляют на амбулаторное лечение для наблюдения на участке. Медицинскую помощь в стационаре получают тяжёлые пациенты старше 50 лет, а также молодые люди, течение коронавирусной инфекции которых осложняют сопутствующие заболевания.

– Коронавирус – необычная болезнь, – отметил Сергей Попов. – Он поражает не только лёгкие, но и сосудистую систему практически всего организма, в том числе – головной мозг. Пациенты поступают к нам с выраженным депрессивным состоянием, плохо едят, пьют, ослабшие. Это сказывается на прогнозе заболевания и выздоровления. В большинстве случаев убивает не сам коронавирус, а декомпенсация тех хронических заболеваний, которые имеются у людей. Это болезни системы кровообращения, патология лёгких, печени, поджелудочной железы.

Специалисты отмечают, высокие риски заболеть COVID-19 и перенести его в тяжёлой форме у тех, кто ещё не прошёл вакцинацию. Однако многие люди, ни разу не столкнувшиеся с реальной ситуацией лицом к лицу, выступают против прививочной кампании, тем самым подвергая себя и своих близких смертельной опасности.

– Каждый невакцинированный человек – «стерильный сосуд с едой» для вируса, – подчеркнул Сергей Попов. – Организм вакцинированного человека, даже когда к нему попадает вирус, пытается подавить его репликацию и размножение. Не давать развиваться большому количеству «братьев» и «сестёр», которые у вируса могут быть. Мы боимся появления «нулевого пациента», у которого может быть смертельная мутация вируса и которого мы не сможем спасти. Если у нас не будет коллективного иммунитета, то увеличится нагрузка на систему здравоохранения. Стационары будут загружены тяжёлыми больными, и мы не будем успевать качественно оказывать необходимую медицинскую помощь.

Возникает лишь один вопрос: стоит ли рисковать жизнью из-за мнения «диванных экспертов», которые, к слову, не решились посетить «красную зону»? Ответ, кажется, очевиден для всех.

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников