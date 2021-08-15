В Восточно-Казахстанской области озвучены новые требования к работе ресторанов.

Глава региона провёл онлайн-встречу с рестораторами области. В ходе встречи Даниал Ахметов напомнил, что ранее ресторанам ВКО было разрешено работать, но при условии соблюдения всех санитарно-гигиенических норм и подключения к системе Ashyq. Такое решение было продиктовано стремлением поддержать бизнес в сложное время.

Однако очень скоро предприниматели перестали проверять клиентов через это приложение, начали закрывать глаза на «красный» статус, а некоторые даже подсказывали посетителям, как можно обмануть систему.

– Так дальше не может продолжаться. Наш регион вошёл в «красную» зону по заболеваемости COVID-19, – сказал Даниал Ахметов. – При этом количество заразившихся быстро растёт. Поэтому для предупреждения новых случаев массового заражения мы были вынуждены выставить посты возле ресторанов. И сегодня нам приходится поставить вопрос ребром: либо работаете честно и ответственно, либо не работаете вовсе!

Аким области также добавил, что для продолжения работы все рестораны должны строго проверять посетителей через Ashyq, а также обязаны организовать общественный контроль за проверкой эпидемиологического статуса клиентов. Кроме того, им необходимо добровольно взять на себя обязательство за двое суток предупреждать акиматы о проведении торжеств.

– Только так мы сможем точно знать о количестве контактировавших с заболевшим человеком. При первом же случае нарушения карантинных требований или массового заражения посетителей к ресторанам будут применяться самые строгие меры, – отметил Д. Ахметов.

По итогам совещания принято решение подготовить меморандум, в котором свои подписи поставят все рестораторы, желающие продолжать работать и способные нести ответственность перед обществом.

Пресс-служба акимата ВКО

Фото из открытых источников