Вопрос остается открытым

Состоялось третье совещание рабочей комиссии по рассмотрению обращений предпринимателей об осуществлении государственных закупок.

В ходе совещания, прошедшего под председательством первого заместителя акима ВКО Алмасхана Сматлаева, члены комиссии изучили обращение директора ТОО «ГРК «Топаз» Булата Багадаева о проведенных государственных закупках по объекту «Поисково-разведочные работы для обеспечения запасами подземных вод».

По словам руководителя Управления государственных закупок и коммунальной собственности ВКО Руфата Акрамова, закупки проводились по специальному порядку.

– ТОО «ГРК «Топаз» получило отклонение из-за того, что в заявке компании отсутствуют подтверждающие документы о наличии ресурсов на территории мест поставки работ, а именно в Риддере, Глубоковском, Жарминском, Кокпектинском, Катон-Карагайском, Уланском, Шемонаихинском, Аягозском районах и районе Алтай, – пояснил Руфат Акрамов. – При этом юридический адрес компании зарегистрирован в Усть-Каменогорске.

В результате, в соответствии с пунктом 39 Постановления Правительства РК об определении специального порядка государственных закупок конкурсная комиссия воспользовалась правом отклонить потенциального поставщика.

Также на основании заявления, поступившего от Булата Багадаева, Департаментом внутреннего государственного аудита проведено аудиторское мероприятие.

– ТОО «ГРК «Топаз» и фирма ТОО «Триас ЛДТ» не признаны участниками конкурса неправомерно, – сообщил руководитель Департамента внутреннего государственного аудита по ВКО Серик Мамаев.

В итоге между Управлением госзакупок и коммунальной собственности ВКО и Департаментом внутреннего государственного аудита ВКО возникло противоречие.

Как отметил первый заместитель прокурора ВКО Виталий Шабер, в подобных ситуациях точку ставит решение суда. Он отметил, что в случае несогласия, областное управление госзакупок вправе подать иск по обжалованию действия уведомления о результатах аудиторской проверки.

– Мы не согласны с результатами. Как только получим уведомление, примем меры, – прокомментировал Руфат Акрамов.

Кроме того, в ходе совещания рассмотрен вопрос об оплате, предназначенной фирмам, строившим в областном центре парк «Самал». По словам акима Усть-Каменогорска Жаксылыка Омара, в конкурсе по строительству объекта победило ТОО «Экспертиза и аналитика». Именно этой компании, согласно договору, акимат выплатил всю сумму. В то время как субподрядчики утверждают, что деньги за работу им не выплатили.

– Если у субподрядчиков есть вопросы к генеральному подрядчику, их нужно решать через суд, – резюмировал Жаксылык Омар.

Гульжан Естаева

Дмитрий Франчук