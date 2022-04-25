Воля к победе

Титулованная спортсменка Зарина Примак из города Шар вновь подтвердила своё чемпионство в параармрестлинге.

На прошедшем недавно чемпионате Казахстана прославленная многократная чемпионка мира, Азии и Казахстана по пара-армрестлингу в очередной раз порадовала огромную армию своих болельщиков. Зарина Примак достойно представила Восточный Казахстан, вновь став чемпионкой республики в своей весовой категории.

Жительница города Шар Жарминского района пришла в спорт в возрасте 35 лет. Однако всего за четыре года смогла добиться больших высот: двукратная чемпионка мира, трёхкратная чемпионка Азии, обладательница Кубка мира.

К силовому спорту Зарину приобщил её муж, Ерсаин Кочкаров, который сам в то время занимался вольной борьбой. Уже в первый год занятий спортом Зарине удалось завоевать свою первую золотую медаль и получить звание мастера спорта международного класса.

В настоящее время она усиленно готовится к первенству Азии, которое пройдёт в конце апреля в Самарканде (Узбекистан). Параспортсменка твёрдо настроена на хороший результат – она верит в свои силы.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район