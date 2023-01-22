Волшебный взмах руки

Удивительно, какие разные звуки можно извлекать из инструментов. Мелодия, направляемая человеком, льётся потоками, то взмывая вверх, словно вихрь, то проходя ураганом сквозь весь оркестр, то журча, словно весенняя река. Управлять музыкой взмахом руки – возможно ли это? Да, если ты дирижёр.

У музыкантов восточноказахстанского оркестра казахских народных инструментов имени Байжигита есть уникальная возможность несколько раз в год проходить мастер-классы у известного дирижёра, профессора Казахского Национального Университета искусств, заслуженного деятеля РК Даурена Глымова.

– Подобные обучения для нас – это не только повышение профессионализма, но и обмен опытом с таким известным дирижёром, как Даурен Глымов. Эти мероприятия стали возможны с 2021 года по инициативе руководителя КГКП «Ертіс Концерт» Данияра Мергалиева, при поддержке руководства области и областного управления культуры, – рассказал дирижёр оркестра казахских народных инструментов им. Байжигита Шалкар Рысханов.

К примеру, в прошедшем 2022 году было четыре мастер-класса с различной программой.

– Я привожу с собой партитуры, чтобы пополнить репертуар оркестра. Это не только национальные мелодии, но и классическая музыка. Есть понятие – репертуарная политика оркестра, очень важно, чтобы у коллектива было много разученных произведений, музыканты всегда должны играть новые мелодии, новые вещи, это принципиально. К тому же такие занятия позволяют выправлять интонацию оркестра, выравнивать драматургию и кульминацию выступлений, – говорит Даурен Глымов.

Уровень профессионализма наших артистов дирижёр оценил высоко, он также отметил постоянную поддержку оркестра со стороны руководства области и управления культуры. Только за прошлый год музыканты побывали с концертами в девяти районах ВКО, посещая при этом не только районные центры, но и сельские округа. В планах на этот год – посещение других районов, концерты на республиканском уровне и возможные выступления на зарубежных фестивалях и конкурсах. Мэтр считает, что подобные выезды не только стимулируют профессиональный рост коллектива, но также популяризируют национальную музыку за границей.

– За рубежом очень интересуются нашей культурой, музыкой, национальными произведениями – кюями. Как представитель Ассоциации культуры и традиций при ЮНЕСКО в Казахстане я несколько лет организую концерты наших творческих коллективов в странах Европы, Азии, и иностранцы всегда с удивлением и восхищением принимают нашу богатую культуру, – отмечает дирижёр.

В восторге от прошедших занятий остались и сами музыканты. Впечатлениями от мастер-класса поделилась флейтист оркестра, выпускница училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных и Санкт-Петербургского государственного института культуры Мария Антропова.

– В оркестр казахских народных инструментов имени Байжигита я пришла недавно – прошлой осенью, и сразу получила возможность работать с профессионалом высочайшего уровня. Безусловно, это интересный и впечатляющий опыт не только для меня, но и для всех моих коллег, – с волнением говорит девушка.

Возможным зарубежным поездкам музыканты тоже рады и готовы представить национальную музыку на мировом уровне.

Работа с мэтром не ограничится проведением мастер-классов, в планах – большой совместный концерт, во время которого будут звучать как традиционные национальные мелодии и произведения классиков, так и современная музыка.

Ауяжан Утеулинова

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