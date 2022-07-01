Волшебные звуки домбры

В первое воскресенье июля казахстанцы отметят Национальный день домбры.

Домбра – самый популярный казахский музыкальный инструмент. Говоря о нём, граждане нашей страны и не только используют самые разные определения и сравнения. Наиболее распространённые из них – «душа казаха», «символ казахского народа», «вечная спутница казаха», «визитная карточка музыкальной культуры Казахстана». Этот инструмент поистине занимает особое место в жизни народа и является его ценным достоянием.

В этом году казахстанцы отпразднуют Национальный день домбры в пятый раз. Напомним, он был учреждён 13 июня 2018 года. В том же году День домбры был отмечен впервые.

С тех пор по традиции первое воскресенье июля в Казахстане считается праздником, посвящённым казахскому национальному инструменту. В 2022 году он выпадает на 3 июля.

– Этот праздник прославляет самобытное искусство нашего народа, имеющее глубокие исторические корни. Казах и домбра – неразлучные понятия. Домбра – священный инструмент, о котором с древности слагаются легенды. Нет казаха, не знающего происхождения кюя «Ақсақ құлан», – подчеркнул во время прошлогоднего концерта, посвящённого Национальному дню домбры, Президент РК Касым-Жомарт Токаев. – Священная домбра всегда передавалась из поколения в поколение. Казахи считают этот музыкальный инструмент талисманом, запечатлевшим летопись веков. Говоря современным языком, это наш национальный бренд.

Как правило, в этот день проводятся всевозможные культурно-массовые мероприятия – концерты, выставки, мастер-классы, флешмобы, конкурсы и айтысы. В центре внимания, несомненно, находится домбра.

Также ежегодно по всей стране организуют добрую и символичную акцию – торжественное дарение этого удивительного музыкального инструмента родителям малышей, которые первыми появились на свет в Национальный день домбры. Организаторы отмечают, что этот челлендж является важным жизненным посылом для новых граждан Казахстана и для их родителей в духовном становлении детей.

– Как говорил Кадыр Мырза Али: «Настоящий казах – не казах, настоящий казах – домбра!». Это очень точное изречение. Ведь сейчас этот музыкальный инструмент является неотъемлемым атрибутом имиджа Казахстана на мировой арене, – сказал кюйши, педагог Шалкар Рысханов. – Я убеждён, что значимость Национального дня домбры для духовного развития населения, в особенности молодёжи, невозможно переоценить. Поэтому нельзя проводить этот праздник только ради галочки, это очень важное событие, которому необходимо придавать должное значение.

Ожидается, что в этом году празднование тоже будет богато на различные интересные события. К примеру, в областной библиотеке им. А. С. Пушкина для посетителей подготовили праздничную программу «Домбра SOUND». Читателей ожидает литературная выставка, посвящённая истории уникального музыкального инструмента, выдающимся мастерам и исполнителям, а также квест-игра для малышей, раскрывающая интересные факты о домбре, музыкально-познавательный онлайн-баттл на котором прозвучат композиции, кюи, легенды.

Также в областном историко-краеведческом музее открылась выставка «Домбра – сокровище казахского народа», на котором представлены виды этого народного инструмента, фотоматериалы о знаменитых композиторах прошлого и современности.

Гульжан Естаева

Фото Аяужан Утеулиновой