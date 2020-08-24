Волшебные мотанки

Галина Руфина может часами рассказывать о своих обережных куклах, да с таким творческим азартом, что вам обязательно захочется познакомиться с ними поближе.

Знакомство самой мастерицы со славянскими оберегами началось не с очень хороших событий. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло.

– Как-то сильно приболела и сделала себе мешочек с лекарственными травами, чтобы дышать ими, – поделилась Галина Руфина. – И вдруг в Интернете увидела интересное оформление этого мешочка – кубышку-травницу. Сделала себе, подружке, еще в подарок кому-то. Оказалось, что они к тому же «волшебные», помогают избавиться от недугов, исполняют желания и оберегают своего хозяина. А делать-то такие штучки как интересно, а шить для них сарафаны и головные уборы… В общем, затянуло.

С тех пор рукодельница не расстается с куклами-мотанками, которые получили своё название из-за специфической техники создания – мотания. Она не просто создаёт красавиц, но и изучает историю их происхождения, а самое главное – предназначение каждой.

По её словам, мотание кукол было распространённым видом рукоделия у славян. Раньше женщины делали их из своей ношеной одежды, так как новые ткани многим были не по карману. Без ножниц и иглы – ведь так быстрее. Безликими – верили, что так можно защитить куклу от проникновения нечистой силы. В старину считалось, что чем больше в доме мотанок, тем богаче и счастливее семья. А всё потому, что у каждой куклы было своё предназначение. Обрядовые посвящались определённым событиям или праздникам, например Масленице. Обережные долго жили в доме и даже передавались по наследству. Были и игровые куклы, которые для своих чад делали мамы, закладывая в них материнскую любовь, тепло и мудрость. У таких кукол особенное предназначение – они помогали детям адаптироваться ко взрослой жизни.

– Например, куколка Отдарок на подарок, – поделилась Галина Руфина. – Самая простая, бабушки учили делать её своих внуков. С помощью этих кукол-мотанок маленькому человечку прививали чувство благодарности. Само название куколки говорит об этом. Или Хороводница на палочке, которая остаётся не только забавой, но и своеобразным тренажером. Такие куклы делают в паре – одной же хоровод скучно водить. Чтобы Хороводницы закружились в пляске, нужно быстро вращать палочки, на которых закреплены куклы. Такое движение готовило детские ручки к работе пряхи. И таких примеров много.

Поведав немного истории о появлении мотанок, Галина Руфина познакомила со своими подопечными, которые живут в её квартире. Здесь и игровая куколка Столбушка в зелёном сарафане зовёт порезвиться. Кубышка-травница в цветастом переднике, наполненная душистыми лекарственными травами. Желанница – подруга и помощница в исполнении добрых желаний. Считается, что Желанницу нужно хранить в сундуке или коробочке, подальше от посторонних глаз. С ней можно делиться самыми сокровенными секретами. Цветные ленты на рукавах Манилки приманивают суженых. Такая кукла может стать и украшением интерьера, и подарком с намёком одинокой подружке или другу. Недалеко расположилась Подорожница с узелком, в котором красная нить, чтобы путник не забыл дорогу домой. Три подружки-хохотушки – Масленица, Вербница и Пасха приглашают веселиться. Метлушка в лапоточках поможет навести порядок и создать уют в доме.

Главное место в кукольном царстве занимает Берегиня. Она хранительница счастья, достатка и благополучия в доме, защитница от ссор, болезней, недобрых взглядов и мыслей.

– Такую куклу ставили напротив входной двери, чуть выше головы людей, – рассказала мастерица, – чтобы она встречала всех входящих: добрых – в дом приглашала, а пришедших с плохими помыслами – не пускала.

По словам Галины Руфиной, куклы, сделанные под определенную задачу, без участия человека с этой задачей не справятся. Они лишь призваны помочь нам разобраться в проблемах.

– Как же куклы помогали нашим бабушкам? – задала риторический вопрос мастерица. – Случилась какая неприятность, она тут же быстренько скрутила подходящую куколку, смотришь, проблема разрешилась. Как так? Да всё очень просто: пока женщина мотала куколку, успокоилась, привела мысли в порядок, подумала, как разрешить ситуацию.

Как признаётся Галина Руфина, обережное значение куклы проявится только тогда, когда у её владельца будут светлые мысли, хорошее настроение и внутренняя гармония.

Татьяна Кравченко