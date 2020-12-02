Волшебное звучание кюя 

Первый Международный онлайн-конкурс шертпе-кюев «Шығыстың шыңырау күйлері» прошёл в Восточном Казахстане.

Это уникальное событие организовало предприятие «Ертіс концерт» при поддержке Управления культуры, архивов и документации ВКО в честь 175-летия Абая Кунанбайулы. Такой конкурс в области проводится впервые. В нём приняли участие 48 конкурсантов из разных областей республики, а также кюйши из Монголии.

По словам организаторов, главной особенностью стало то, что согласно требованиям конкурса участники должны были выступать только в Алтай-Тарбагатайском стиле исполнения кюев. Как известно, эта школа распространена в основном на территории Восточно-Казахстанской области. Поэтому были опасения, что география конкурса будет ограничена. Однако желающих было действительно много, и это не может не радовать.

Помимо ВКО Алтай-Тарбагатайская школа искусства кюя охватывает Китай, Баян-Улгийский аймак Монголии и другие территории. В каждой из этих местностей есть свои особенности исполнения кюя. Так что у конкурсантов была возможность удивить и покорить жюри особенным выступлением. Некоторые из них представили вниманию зрителей и судей древние кюи, которые не часто можно услышать.

Во второй этап конкурса прошли только десять участников. К слову, на каждом из этапов кюйши должны были исполнить по три произведения.

Оценивали талантливых исполнителей доцент Казахской национальной академии искусств имени Т. К. Жургенова, кюйши, искусствовед Мурат Абугазы, обладатель нагрудного знака «Мәдениет саласының үздігі», директор Государственной филармонии имени Амре Кашаубаева, кюйши Айбек Бекбосынов и главный дирижёр оркестра казахских народных инструментов имени Байжигита Шалкар Рысханов. Интересно, что все они на момент проведения конкурса находились в трёх разных городах – Алматы, Усть-Каменогорске и Семее. Но это не помешало им дать объективную оценку исполнителям и подискутировать между собой.

– До 2000 года об Алтай-Тарбагатайской школе искусства кюя было не много информации. Импульсом для её развития стала антология, изданная при поддержке Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева «Қазақтың дәстүрлі 1000 күйі», – подчеркнул Шалкар Рысханов. – Именно для популяризации этой школы и был проведён конкурс. Думаю, это только начало. Планируем проводить его один раз в два года. Тогда у участников будет возможность качественно подготовиться.

Кроме того, организаторы собираются вернуть хорошую традицию – рассказывать историю кюя, его легенду перед исполнением. Ведь, как отметил Шалкар Рысханов, история кюя – это история народа.

– Нашей целью было рассказать подрастающему поколению о традициях и культуре народа, – пояснил директор «Ертіс концерт» Данияр Мергалиев. – Конечно, хотелось бы услышать кюи вживую, встретиться с конкурсантами лично. Тем не менее, считаю, что мероприятие прошло на высоком уровне. Порадовала профессиональная подготовка участников.

Награждение победителей и призёров также прошло в онлайн-формате. Однако значимость награды это не умаляет. Кстати, денежный приз обладателя Гран-при составил 500 тысяч тенге. Выиграл его Дастан Токтаров из Алматы.

Первое место жюри присудило Жаксылыку Ажмуханову (Жамбылская область). На втором месте – Ержанат Жаркыннур (Алматинская область) и Камила Абенова (Актюбинская область), на третьем – Мухит Мукен (Алматинская область), Аяна Сатаева (Карагандинская область) и Естай Матабаев (ВКО).

Специального приза имени Байжигита удостоился Серик Жумагали (Алматинская область). Алия Карамуханова (Мангистауская область) и Нурсилам Шаганбаев (ВКО) стали дипломантами.

Гульжан Естаева