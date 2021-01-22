Вести из районов

Волшебная зима 

22.01.2021
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Школьник из Курчатова стал призёром ІІ республиканского дистанционного конкурса фотографии «Волшебная зима».   

Конкурс организовал Международный центр развития ASIA EDUCATION с целью продвижения идей здорового и активного образа жизни. По мнению организаторов, фотоискусство тоже можно считать частью здорового и активного времяпрепровождения. 

– В этом отношении воспитанник студии «Игротехника» Дома детского и юношеского творчества Курчатова Серикбол Куанышев, который увлекается не только фотографией, но и спортом, личным примером показал, что даже холодное время года может быть ярким, – подчеркнула руководитель городского отдела внутренней политики Наталья Котова. 

Наградой для Серикбола стал диплом и приз. 

Ева Ким 

Курчатов 

22.01.2021
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