Волонтёры готовы помочь 

В Глубоковском районе утверждена Дорожная карта развития волонтёрского движения и заключены меморандумы о сотрудничестве с молодёжью, студентами колледжей в качестве волонтёров.

В социальных сетях активно проводятся прямые эфиры с целью популяризации данного движения, разъяснения государственных программ с привлечением компетентных специалистов, а также онлайн-конкурсы, диалоговые площадки.

– Нами создана база волонтёров из ста человек. Сейчас активно работают пятьдесят. Из них тридцать – в сельских округах, двадцать – в Глубоком и Белоусовке. Для работы волонтёрам выдаются средства индивидуальной защиты – перчатки, маски, антисептики, – говорит директор молодёжного ресурсного центра Глубоковского района Гульмира Ордаханова.

К слову, в период чрезвычайного положения 200 волонтёров района были задействованы в работе по бесконтактной доставке продуктов, товаров первой необходимости, лекарств людям старше 70 лет и инвалидам I, II групп. Им роздано более 70 продуктовых корзин, 250 масок, 300 листовок и газет для многодетных, малообеспеченных семей, одиноко проживающих пожилых людей.

В рамках Дорожной карты было проведено 144 мероприятия. Празднованию 175-летия Абая посвящено 20 мероприятий. В режиме онлайн прошли конкурсы «Абайды оқы ерінбе», социальные опросы «Мой Абай», конференции «Наследие Абая», встречи с руководителями самостоятельных отделов и другие культурные мероприятия.

Волонтёры района продолжают свою деятельность в рамках акций «Ардагерлерді ардақтайық», «Сердце есть», «Дорога в школу», оказывают посильную помощь и моральную поддержку ветеранам ВОВ, труженикам тыла, одиноким пенсионерам, многодетным, малообеспеченным семьям.

Активно оказывается помощь в благоустройстве и озеленении населённых пунктов. В рамках акции «Біз біргеміз» в начале года волонтёры очистили от снега придворовые территории детских садов, школ, организовали челлендж по посадке саженцев, провели мероприятия по очистке берегов близ водоёмов.

Волонтёры-студенты оказывают содействие в предоставлении образовательных услуг населению и учащимся школ в сельской местности в рамках проекта Birgemiz: Sabaqtastyq. Они проводят агитационные мероприятия с несовершеннолетними правонарушителями по привлечению их к совместной общественно-полезной работе.

И сейчас, в период роста коронавирусной инфекции, в посёлках и сельских округах района волонтёрские группы занимаются поставкой продуктов питания, медикаментов и других необходимых вещей пожилым и людям с особыми потребностями.

Кроме того, с нарушителями карантинного режима проводится разъяснительная работа, жителей призывают соблюдать установленные правила.

– Самое приятное – это просто услышать слова благодарности, – говорит один из глубоковских волонтёров, Алина Шанина. – Понимаешь, что это действительно искренне и ты реально помог человеку, потому что он находится в зоне риска и не может выйти из дома.

Волонтёрская деятельность осуществляется через сall-центры, созданные на базе органов местной исполнительной власти. Люди старше 65 лет и инвалиды І, ІІ групп могут обратиться в них по вопросам организации доставки продуктов питания и медицинских препаратов.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район