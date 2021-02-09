Происшествия

Волчья драма в Маралды

09.02.2021
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Настоящая драма, одним из персонажей которой стал волк, развернулась в далёком селе Маралды. Прямо во дворе дома на хозяев напал серый хищник. 

Волки для этих мест не редкость. Накануне события местные жители обсуждали, что животных видели рядом с селом, и теперь жди нападения на скот. В тот вечер, в десятом часу, тревожно залаяли собаки на улице, где живет семья Бексолтановых. Ожидавшие «визита» хищников жители стали выходить из домов. Сделали это и глава семьи Мукан, его супруга Асем и 15-летний сын Жигер. 

– Я вышла на улицу поинтересоваться, что происходит, – говорит женщина. – Мы приблизились к хозяйственному подворью, там всё было спокойно. Но не нашли с сыном нашу собаку, стали её звать и искать. Неожиданно на меня с рычанием кинулся огромный волк. Я закричала, закрываясь левой рукой, и он рванул её зубами… Крикнула сыну, чтобы уходил. Он сделал шаг, но затем повернулся и бросился ко мне на помощь. Тогда волк, отпустив мою руку, бросился на сына, впился зубами в его ногу. Всё произошло в течение нескольких секунд и было похоже на страшный сон. Мой истошный крик услышал муж, он находился возле базы, где содержится скот. Волк, почувствовав опасность, оставил сына, бросился в сторону. 

Когда зверю встретился уже третий человек, он набросился и на него. Однако этот бросок стал для волка последним: его встретил вилами глава семьи Мукан. Добить хищника помогли прибежавшие соседи. 

Рука женщины в месте укуса оказалась буквально разорванной клыками. Серьёзная рана была и у Жигера. Надо отметить, что он оказался в той ситуации настоящим героем, не испугавшись дикого зверя, бросился спасать свою мать. Получившим раны матери и сыну была оказана первая помощь, их доставили в районную больницу, где они проходят лечение. Тело мёртвого волка передали специалистам сельской ветеринарной службы для проверки на бешенство. При первом осмотре таких признаков не выявили. Материал отправлен в областную ветеринарную лабораторию для более полного обследования. 

По информации Курчумского районного управления санитарно-эпидемиологического контроля, определён круг контактных лиц с потерпевшими. Они получают профилактические прививки, что предусмотрено санитарными нормами. 

Случаи нападения волков на домашний скот в черте села происходили и раньше. Иногда из-за старости или болезни волк уже не может найти себе пропитание в дикой природе и тогда идет туда, где есть скот. Но случаев нападения на человека в Маралды ещё не было. Поэтому нельзя исключать версию бешенства, это станет ясным из результатов экспертизы облветлаборатории. Другая версия: нападение на человека стало реакцией зверя на возникшую опасность. 

Рысбек Жантыкеев 

Фото из открытых источников 

Курчумский район 

09.02.2021
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