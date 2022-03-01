Войти в число лучших

Сельские школьники Восточного Казахстана могут принять участие в Национальной интеллектуальной олимпиаде «Мың бала».

Цель олимпиады – создать равные условия для развития способностей учащихся сельской местности. Тысяча победителей конкурса, в частности ученики пятых и шестых классов сельских школ, получают возможность бесплатно обучаться в ведущих школах страны для одарённых детей.

По данным Управления образования ВКО, конкурс проводится уже два года. За это время в олимпиаде приняли участие свыше 445 тысяч школьников Казахстана, 638 победителей теперь получают знания в лучших учебных учреждениях страны. В этом году олимпиада приобретает особый статус, ведь этот год объявлен Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым Годом детей. Благодаря этому проект получит ещё больший импульс для развития.

Регистрация учащихся началась с 19 февраля и продлится до 20 марта. Чтобы принять участие в олимпиаде, нужно зарегистрироваться на сайте 1000bala.elbasyacademy.kz. Основное требование к участникам – являться учеником пятого или шестого класса и обучаться последние два учебных года в сельской школе.

Как рассказали организаторы, формат олимпиады «Мың бала» предполагает два этапа. Первый начнётся 4 апреля. Участники должны будут выполнить задания, направленные на оценивание логического и пространственного мышления. Тестирование проводится в онлайн-формате. Пять тысяч учащихся, набравших наивысший итоговый балл в разрезе регионов, допускаются ко второму этапу олимпиады. Он пройдёт в очной форме на территории региональных центров, где школьникам предстоит сдать компьютерное тестирование, и продемонстрировать знания по математике, казахскому, русскому, английскому языкам и естествознанию.

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета