Водоём таит опасность

Спасатели Восточно-Казахстанской области бьют тревогу – в регионе растёт число утонувших на водоёмах.

В поисках прохлады в жаркую погоду восточноказахстанцы отправляются на берег водоёмов. Причём зачастую в места, которые категорически непригодны для купания. Результат такого пренебрежительного отношения к своему здоровью, а порой и жизни, налицо – отдых заканчивается необратимыми последствиями.

Купание в запрещённых местах и в состоянии алкогольного опьянения возглавили рейтинг причин гибели взрослых. Дети же чаще всего гибнут из-за отсутствия должного контроля.

Спасателям, полицейским и отдыхающим удалось вовремя прийти на помощь 11 жителям, которые оказались в экстренной ситуации. Но не все истории заканчиваются хеппи-эндом. Так, с начала купального сезона на водоёмах региона утонуло 15 человек, двое из которых – дети…

Статистика ужасает. Однако для жителей, судя по всему, это всего лишь цифры, поскольку смельчаки не отказываются от совершения рискованных поступков. Правда, в этом случае риск – дело не благородное, а опасное…

Чтобы предупредить возможные трагедии, сотрудники департамента ежедневно проводят профилактические беседы с населением, но и они нужных результатов не дают.

– Удручает то, что, невзирая на наши рекомендации и запрещающие знаки, граждане предпочитают купаться там, где существует стопроцентная опасность, – подчеркнул заместитель начальника ДЧС ВКО Арман Токанов. – Это сильное течение, не обследованное водолазами дно, отсутствие поблизости спасателей.

Так, с начала лета специалисты ведомства провели 2667 рейдов и патрулирований на водоёмах, организовали инструктажи и распространили памятки и рекомендации для отдыхающих. Совместно с местными исполнительными органами установили 314 запрещающих знаков, указав опасные участки. В ответ – игнорирование запретов.

Также с участием полицейских с начала года к административной ответственности по статье 440 «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения» привлечено 479 граждан, по статье 364 «Нарушение правил общего водопользования» – 205 отдыхающих.

Специалисты ДЧС ВКО в очередной раз напоминают, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Необходимо купаться только в местах, которые для этого предназначены. Напомним, в регионе несколько оборудованных пляжей: два – в Усть-Каменогорске (пляж «Самал» и Голубые озёра), два – в районе Алтай (в посёлках Новая Бухтарма и Прибрежный), один – в Уланском районе (пляж на Сибинских озёрах «Озеро Шалкар»), а также 16 мест массового отдыха.

Чтобы отдых на водоёме оставил только положительные эмоции, нужно соблюдать элементарные правила безопасности: не оставлять детей без присмотра, не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не прыгать с причалов и других сооружений, которые не предназначены для этого, а также не оставлять мусор на берегу, который может навредить отдыхающим.

Судовладельцам при управлении водным транспортом нужно обязательно надевать спасательные жилеты, соблюдать скоростной режим, правила маневрирования, а также помнить о том, что управление судном в состоянии опьянения категорически запрещено.

…Спасатели всеми силами пытаются достучаться до отдыхающих, но пока человек сам не осознает, насколько опасны последствия нарушения правил поведения на водоёмах, количество несчастных случаев будет неуклонно расти. Именно от сознательности зависит жизнь самого человека и близких ему людей. Отправляясь на отдых, помните об этом.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО