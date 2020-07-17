Водонагреватель с «начинкой»

Аблайхан Аслудинов и Михаил Халус – обычные молодые люди, занимавшиеся не совсем обычными делами. На хлеб с маслом, а в данном случае – с икрой, они зарабатывали на горе и слезах простых людей.

Летом 2019 года сотрудникам КНБ оперативным путем удалось получить сведения о неизвестных лицах, занимающихся поставкой и продажей наркотиков. Началась долгая кропотливая работа по идентификации организаторов наркотрафика. В результате длительной оперативной разработки доморощенные наркобароны были задержаны сотрудниками КНБ при очередном сбыте наркотиков. В ходе обыска изъято более

10 кг наркотического средства гашиш.

Следствием было установлено, что Аслудинов в корыстных целях через своего отца, отбывающего наказание за незаконный оборот наркотиков, вышел на жителя Жамбылской области К., который организовал канал поставки наркотиков в особо крупных размерах на территорию Акмолинской области.

Товар по договоренности прибыл в декабре 2018 года, после чего Аслудинов хранил его по месту своего временного проживания и в целях личной безопасности реализовывал поэтапно.

Дух предпринимательства в наркобизнесе, видимо, у Аслудинова был заложен на генетическом уровне. Имея на руках денежные средства, он решил снова выйти на К., чтобы приобрести более крупный объем гашиша, бизнес начал набирать обороты. Однако К. выдвинул единственное условие – товар должен транспортировать сам Аслудинов. Теперь подозреваемому нужно было продумать детальный план перевозки наркотиков из Жамбылской области в столицу. Найти человека, кто хотел бы поживиться легкими деньгами, не составило труда. В этот момент и появляется второй герой нашей статьи – житель г. Атбасар Акмолинской области Михаил Халус. К слову, его родной брат осужден за аналогичное преступление по сбыту 250 кг наркотических средств совместно с отцом

Аслудинова.

И вот, 24 апреля 2019 года два компаньона направились из Нур-Султана в один из поселков Жамбылской области, где встретились с К. Меры конспирации у местных наркодилеров были не хуже, чем у мексиканских наркокартелей. В поселке фигуранты пересели в автомобиль без государственных регистрационных номерных знаков и выехали в другой поселок, где проживал К. Далее, плутая по степным дорогам, К. привез своих партнеров к месту хранения

наркотиков.

Половина пути была пройдена, мешок с наркотиками мирно лежал в багажнике машины Халуса. Доставить груз в Нур-Султан, не привлекая внимания, дело не из легких. Но и на этот вопрос у Аслудинова был готов ответ. Из Жамбылской области компаньоны направились в Алматы, где приобрели новый водонагреватель марки Haier и в его полости спрятали гашиш. Таким образом, Аслудинов и Халус без каких-либо проблем добрались до пункта назначения и разделили «товар» на две равные части.

Все вроде бы прошло отлично, и Аслудинов мог бы пожинать плоды от своей незаконной деятельности. Но жадность, как говорится, губит человека. Ему в голову пришла идея нарвать дикорастущей конопли около автомобильного моста в районе 96-го разъезда Целиноградского района Акмолинской области, тем самым Аслудинов увеличил вес гашиша, а также, сам того не зная, увеличил свой срок.

С 1 по 13 мая были зафиксированы два факта продажи Аслудиновым наркотиков. На этом жизнь его «наркоимперии» закончилась, так и не начавшись.

Незаконная деятельность, имеющиеся доказательства, результаты судебных экспертиз и изъятые наркотики позволили Аслудинову на целых 11 лет и 2 месяца уехать в места не столь отдаленные. Его сообщник Халус приговорен к 4,5 года лишения свободы.

В заключение можно отметить лишь одно. Если бы Аслудинов и Халус направили свои предпринимательские таланты и усилия в законное русло, их ждала бы совсем иная судьба, как минимум без неба в клеточку.

Пресс-служба КНБ РК