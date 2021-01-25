Вести из районов

Водные процедуры 

25.01.2021
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Жителей сельской глубинки Глубоковского района обеспечивают качественной питьевой водой. 

До того как в сёлах Ульба-Перевалочная и Карагужиха не установили блочно-модульные станции, у сельчан не было доступа к этому благу цивилизации. Кто мог себе позволить, бурили скважины.   

В прошлом году на обеспечение населения этих сёл качественной водой из областного бюджета был выделен 21 млн тенге. Средства пошли на приобретение и установку компактного современного оборудования по очистке воды. 

По информации акима Глубоковского района Тамары Рахимжановой, в 2021 году планируется обеспечить чистой питьевой водой жителей таких малочисленных населённых пунктов, как сёла Топиха, Калинино, Зимовьё, Горная Ульбинка и станция Аврора. Здесь тоже будут установлены блочно-модульные станции водоподготовки. На их приобретение и монтаж из областного бюджета выделено 47,5 млн тенге. 

Бахыт Сарсембаева 

Фото из открытых источников

Глубоковский район 

25.01.2021
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