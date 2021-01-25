Водные процедуры 

Жителей сельской глубинки Глубоковского района обеспечивают качественной питьевой водой.

До того как в сёлах Ульба-Перевалочная и Карагужиха не установили блочно-модульные станции, у сельчан не было доступа к этому благу цивилизации. Кто мог себе позволить, бурили скважины.

В прошлом году на обеспечение населения этих сёл качественной водой из областного бюджета был выделен 21 млн тенге. Средства пошли на приобретение и установку компактного современного оборудования по очистке воды.

По информации акима Глубоковского района Тамары Рахимжановой, в 2021 году планируется обеспечить чистой питьевой водой жителей таких малочисленных населённых пунктов, как сёла Топиха, Калинино, Зимовьё, Горная Ульбинка и станция Аврора. Здесь тоже будут установлены блочно-модульные станции водоподготовки. На их приобретение и монтаж из областного бюджета выделено 47,5 млн тенге.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников

Глубоковский район