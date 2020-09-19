Вода   в каждый дом 

В этом году планируется довести до 91,5 процента доступ населения региона к централизованному водоснабжению.

По информации на 1 сентября, пока по области он составляет 90,5 процента. Охват сельских населённых пунктов – 67,1 процента, то есть питьевой водой обеспечены 462 из 689 сёл.

– В текущем году на реализацию 130 проектов по строительству, реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, установке блочно-модульных станций общей стоимостью 59,6 млрд тенге выделено 25,04 млрд тенге. Из них 73 проекта по программе «Нұрлы жер», семь – по «Дорожной карте занятости», 50 – по установке БМС в 50 сельских населённых пунктах, – сообщил руководитель Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО Даулет Батырбаев.

Из 73 проектов 51 – переходящий и 22 – новых. Из 51 проекта 24 близятся к завершению. В том числе в сёлах Уварово и Тарханка Глубоковского района; Калжыр Курчумского района; Кокжыра, Кокпекты Кокпектинского района; Таргын Уланского района; Бестерек, Коктал, Сагат Урджарского района и других. Три проекта уже завершены в сёлах Манырак, Меновное, Мукур.

Так, в селе Манырак Тарбагатайского района провели реконструкцию водопроводных сетей. Сметная стоимость проекта – 745,77 млн тенге. Подрядная организация – ТОО «Эсма ХХI».

– Общая протяжённость сетей водопровода составляет 18,9 километра. Строительство продолжалось два года – с сентября 2018 года до апреля этого года, – сказал руководитель ТОО «Эсма ХХI» Дамир Кайрат. – Количество потребителей – 1357 человек. Водопроводные сети подведены к 215 домам, а также к школе, больнице, мечети и Дому культуры.

Отметим, система водоснабжения села эксплуатируется с 1960-х годов. Существующий водопровод и водозаборные сооружения были изношены, а трубопроводы подвержены сильной коррозии.

Так как отсутствие чистой воды стало одной из острых проблем для населения, реконструкция сетей водоснабжения вместе с водозаборными сооружениями являлась неизбежной. Кроме того, реализация проекта была крайне необходима для привлечения в сельскую местность молодых специалистов и улучшения комфортных условий проживания.

Также в селе Мукур, что близ города Семей, завершили строительство и реконструкцию водопроводных сетей сметной стоимостью 477,264 млн тенге. Работами занималась подрядная организация ТОО «DK Proekt».

В прошлом году на реализацию проекта было выделено и освоено 160,0 млн тенге. В 2020 году на завершение работ по проекту направлено 317,264 млн тенге. На выделенные средства построено 20,8 километра сетей с подводкой к жилым домам, две насосные станции и водозаборные сооружения.

Стоит отметить, в селе функционируют две общеобразовательные школы, две врачебные амбулатории, ветеринарный и фельдшерский пункты, государственные учреждения, объекты предпринимательской деятельности и жилые дома. Ранее население численностью 1206 человек получало воду из двух колонок, которые находились в аварийном состоянии.

– Из 22 новых проектов заключены договоры по 20, по двум – конкурсы не проведены. Десять проектов близятся к завершению в Семее, сёлах Караул Абайского района; Бирлик Бескарагайского района; Аршалы, Капай Батыр Жарминского района; Феклистовка района Алтай, – отметил Даулет Батырбаев. – По программе «Дорожная карта занятости» из республиканского бюджета на реализацию и завершение семи проектов выделено в полном объеме 3,5 млрд тенге. Договоры заключены по всем из них.

Также по состоянию на 1 сентября заключены договоры и начаты работы по установке 50 блочно-модульных станций.

Всего в 2020 году планируется ввод 90 объектов, с охватом населения порядка 20,4 тысячи человек. Ожидается, что в текущем году доступ населения к системе централизованного водоснабжения по региону достигнет 91,5 процента, а охват сельских населённых пунктов составит 77,4 процента.

Гульжан Естаева