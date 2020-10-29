Вода – в каждый дом 

В селе Капай Батыр близится к завершению строительство сетей водоснабжения. Проект реализуется в рамках программы «Развития регионов».

Согласно проекту, новый водопровод будет подведён к каждому жилому дому. Качественной питьевой водой обеспечат более 400 сельчан.

По сведениям акимата Жарминского района, стоимость проекта составляет 315 млн тенге. Подрядчиком на сегодняшний день завершены основные строительные работы и прокладка водопроводных сетей протяженностью около семи километров.

– В настоящее время ведутся работы по установке водонапорной башни и прокладке электросетей к водным скважинам. Объект будет сдан в эксплуатацию в ноябре этого года, – пояснили в акимате.

По программе «Развития регионов» в Жарминском районе ведётся строительство водопроводов в трёх селах – Аршалы, Киши Карасу, Капай Батыр. Общая сумма реализуемых проектов 835 млн тенге, протяжённость водопроводных сетей – 31 километр.

Кроме того, за счёт средств областного и районного бюджетов устанавливаются блочно-модульные станции в селах Капанбулак, Кентарлау, Конырбиик и Балыктыколь.

До конца этого года 96 процентов жителей Жарминского района будут обеспечены чистой питьевой водой.

Аида Жумекенова

Жарминский район