Вода в дома

Активная работа по обеспечению населения чистой качественной питьевой водой проводится в населённых пунктах Уланского района.

В настоящее время ведётся строительство водопроводных сетей в сёлах Герасимовка, Гагарино, Сагыр, Ново-Одесское. По словам акима района Рената Курмамбаева, до 2023 года будет проведён ремонт действующих водопроводных сетей в посёлках Айыртау, Алмасай, Митрофановка, Каменка, Саратовка, Улан, Таврия, Бозанбай, Асубулак. Уже завершено строительство магистральных тепловых сетей и сетей водоотведения в посёлке Касыма Кайсенова.

– Подготовлена проектно-сметная документация на строительство водопроводных сетей сёл Пролетарка, Верхние Таинты, Изгутты Айтыкова. Завершается разработка проектно-сметной документации сёл Отрадное, Баяш Утепова. Также планируем установить блочно-модульные станции в сёлах Алгабас, Макеевка, Бестерек, Украинка, – отметил аким Уланского района.

В целом, к 2023 году население района будет полностью обеспечено качественной питьевой водой.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

Уланский район