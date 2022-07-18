Вода прошла проверку

Питьевая вода в Усть-Каменогорске и Семее соответствует санитарным нормам. К таким выводам пришли специалисты управлений санитарно-эпидемиологического контроля, проведя анализ более двух десятков проб.

С рабочей поездкой Восточно-Казахстанскую область и область Абай посетил государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан Т. Айткожин.

Госинспектор ознакомился с ходом работ по строительству и реконструкции водопроводных сетей и сооружений на территории Уланского, Катон-Карагайского, Бородулихинского районов, района Алтай, городов Усть-Каменогорск, Семей, Курчатов. Повышенное внимание при этом уделено вопросам качества употребляемой населением питьевой воды.

Специалисты территориальных управлений санитарно-эпидемиологического контроля провели отбор проб питьевой воды на микробиологические и санитарно-химические показатели в ряде населённых пунктов, а именно: в селе Герасимовка Уланского района, сёлах Улкен Нарын, Солоновка Катон-Карагайского района, селе Феклистовка района Алтай, на Октябрьском водозаборе в Усть-Каменогорске и в посёлке Восточный в Семее.

– Исследованные из скважин водозаборов и разводящей сети 25 проб питьевой воды соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, – заверили в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

Сотрудники департамента добавили, что эпидемиологическая ситуация в текущем году на территории области стабильная, групповых заболеваний, связанных с употреблением питьевой воды, не зарегистрировано. В целом, в течение последних лет инфекционной заболеваемости с водным фактором передачи среди населения не зарегистрировано.

Гульжан Естаева