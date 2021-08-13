Вода придёт в каждый дом

Несколько лет жители посёлка Белоусовка Глубоковского района не имели чистой питьевой воды. Старый водопровод прохудился, сроки ввода в эксплуатацию новых коммуникаций постоянно откладывались. Но наконец-то проблема сдвинулась с мёртвой точки.

Жители нескольких улиц уже услышали долгожданный звук льющейся из крана воды.

Как выяснилось, часть проблемных вопросов была связана с нерадивым подрядчиком. Компания начала строительство водопровода, а позже объявила себя банкротом, и работы остановились. Естественно, такое поведение вызвало негативные эмоции у жителей посёлка, в социальных сетях начали муссировать эту тему, люди писали жалобы и критиковали действия как компании-подрядчика, так и районного акимата.

– Важно отметить, что поэтапный запуск водопровода начался в апреле 2021 года. Физически невозможно подключить всех абонентов сразу. Те, кто сейчас недоволен, ещё пока не дождались своей очереди, – сообщили в районном акимате.

По данным, предоставленным акиматом района, уже проведены работы по заполнению системы водой, устранены порывы, осуществлена промывка системы водопровода.

3 августа проведён запуск сетей нового водопровода по улицам: Степная, Кутузова, Крайняя, Советская, Крылова, Панфилова, в переулке Степной. Теперь важно, чтобы люди подключились к новым сетям, потому что по старым подача воды прекращена. Дальнейшие планы по запуску нового водопровода следующие: подключение ветки по улице Панфилова от магазина «Стимул», улицы Трактовая, Красноармейская, Медведева, Суворова, Ленина, Фрунзе, Павлова, Мельничная, Тохтарова.

После заполнения вышеуказанных веток планируется подключение района Гребенюшки.

Сейчас планомерно ведутся работы по мониторингу водопроводных сетей, беседы с жителями. Выясняют, где есть технические проблемы и оперативно занимаются устранением неполадок. Очевидно, что подведение и наладка сети – дело не одного дня, никто не отрицает наличия проблем, поэтому жителей просят отнестись с пониманием к сложившейся ситуации и немного подождать. До наступления заморозков всех абонентов подключат.

Дарья Антон

Фото из открытых источников

Глубоковский район