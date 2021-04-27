Вода под контролем

Паводковая ситуация в Восточно-Казахстанской области остаётся стабильной, угрозы подтопления населённых пунктов нет.

Несмотря на это, спасатели ведут круглосуточный мониторинг обстановки.

Первая волна паводкоопасного периода в регионе прошла без критических ситуаций. Большою работу проделали спасатели, местные исполнительные органы, которые в режиме 24/7 следили за паводковой ситуацией и принимали превентивные меры. Свою лепту внесли и жители области, которые своевременно очистили придомовые территории от снега, арыки – от мусора.

На сегодняшний день в регионе все запланированные противопаводковые работы завершены.

– Вывезено 586 тысяч кубических метров снега, проведена очистка водопропускных сооружений на автомобильных (3779) и железных (160) дорогах, мостов (575), арыков и каналов (689), – сообщил руководитель Управления мобилизационной подготовки Восточно-Казахстанской области Елдос Чикенов. – По республиканским и областным дорогам очищены 271 мост, 2959 водопропускных сооружений.

Помимо этого, специалисты провели профилактические взрывные работы по дроблению льда на реках Иртыш, Уба, Бухтарма и Курчум на общей площади 181,4 тысячи квадратных метров. На сегодня все реки вскрыты ото льда, превышения критических уровней нет. С 20 апреля проводится запланированный природоохранный попуск воды.

Также акиматы городов и районов заготовили 114 тысяч штук мешкотары, 22,7 тысячи тонн инертных материалов, 532 тонны ГСМ.

Однако, как считают специалисты, расслабляться рано. Несмотря на то, что на территории области площадь покрытия снегом составляет не более десяти процентов, а снеготаяние проходит спокойно, без угрозы для населённых пунктов, они продолжают проводить мониторинг обстановки.

– В готовности находится 2350 единиц необходимой техники, 379 мотопомп, а также 106 эвакопунктов с вместимостью 10500 человек, в которых созданы условия для временного пребывания, – добавил Елдос Чикенов.

Отметим, что в бюджете на неотложные затраты и ликвидацию чрезвычайных ситуаций в Восточно-Казахстанской области предусмотрено 1,9 миллиарда тенге.

Александра Исаева

Фото из открытыъ источников