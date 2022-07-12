Вода — источник жизни

Новый профессиональный праздник появился в Казахстане недавно. День работников водного хозяйства утверждён постановлением Правительства РК в начале 2019 года. Он дополнил перечень праздничных дат и отмечается 9 июля.

Важный природный ресурс

Работников этой сферы с профессиональным праздником поздравил глава региона Даниал Ахметов. Он отметил, что это один из новых праздников в Независимом Казахстане. Те, кто трудятся в этой отрасли, ежедневно несут большую ответственность за один из самых важных природных ресурсов – воду.

– В Восточном Казахстане множество водоёмов, и в задачи работников водного хозяйства входит планирование, разработка, распределение и управление оптимальным использованием водных ресурсов страны, защита их от истощения и загрязнения, – написал на своей станице в социальной сети глава региона. – Кроме того, именно на их плечах лежит контроль за надлежащим функционированием гидротехнических сооружений и других объектов. Поздравляю всех работников сферы с профессиональным праздником и желаю успехов, здоровья и благополучия.

Нужны орошаемые земли

В этот важный для всей страны день работников водного хозяйства поздравили министр экологии Сериккали Брекешев, председатель Комитета по водным ресурсам Нурлан Алдамжаров, генеральный директор РГП «Казводхоз» Алтай Елжасов. Они пожелали коллегам, прежде всего, крепкого здоровья, благополучия и успехов в труде. Отличившиеся сотрудники получили от министерства почётные грамоты и благодарственные письма, а также нагрудные знаки «Су шаруашылығының ардагері» и «Су шаруашылығының үздігі».

Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет большое внимание вопросам развития водной отрасли. Поставлен ряд стратегических задач. Президент РК дал поручение по увеличению площади орошаемых земель до 3 млн га с текущих 1,6 млн га до 2030 года. А это, прежде всего, рабочие места, продовольственная безопасность страны.

По словам Сериккали Брекешева, в республике все эти годы ведётся большая работа по эффективному управлению водными ресурсами. В регионах страны восстанавливаются и строятся новые водохранилища, каналы и гидротехнические сооружения, внедряется цифровизация и автоматизация управления гидротехническими сооружениями, системы распределения, учёта и мониторинга водных ресурсов. Министерством экологии также реализуется национальный проект «Жасыл Қазақстан», в рамках которого к 2025 году намечено сокращение потерь при орошении на 4 куб. км, уменьшение объёма забора свежей воды в промышленности на 1,3 куб. км.

Экономический эффект

Свой праздник отметили и сотрудники Восточно-Казахстанского филиала республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казводхоз» Комитета водных ресурсов Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. По данным ведомства, наша область является одним из ведущих регионов Казахстана с большим количеством рек и озёр. В ВКО развит аграрный сектор, занимающий значительное место в экономике региона, поэтому орошаемое земледелие играет огромную роль в экономическом росте.

На балансе филиала находятся один групповой водопровод, 7 водохранилищ, 27 водозаборных сооружений, 82 магистральных канала, под которыми «подвешены» 99,8 тысяч га орошаемых земель и 6,6 тысячи га лиманов.

Как отметил и. о. директора Восточно-Казахстанского филиала РГП «Казводхоз» Нуржан Амиржанов, эффективное управление водными ресурсами, развитие и процветание отрасли – одна из главных опор экономики страны, которая требует квалифицированных и компетентных специалистов. Таких специалистов в регионе немало. От имени министра экологии, геологии и природных ресурсов, председателя Комитета по водным ресурсам, генерального директора РГП «Казводхоз» и от своего имени Нуржан Амиржанов вручил лучшим работникам почётные грамоты, благодарственные письма и подарки.

– В наш профессиональный праздник хотелось бы поздравить всех коллег, пожелать крепкого здоровья, успехов в работе и благополучия, – сказал Нуржан Амиржанов. – Ведь наша профессия в первую очередь является благородной, как говорится, вода – источник жизни, и ощущается это при получении высоких урожаев, полученных с орошаемых полей.

Ерик Абитов