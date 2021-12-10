Общество

Вода и дорога для побережья

10.12.2021
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В поисках чистой воды для сельчан пробурена скважина глубиной 340 метров.

Село Аксуат находится на берегу озера Зайсан. Рядом плещется море пресной воды, но парадокс: при этом рыбацкие семьи остаются долгие годы без воды. О проблеме мы неоднократно рассказывали на страницах «Рудного Алтая».

Прежде вода забиралась непосредственно из озера и подавалась в разводящую сеть. Со временем система пришла в упадок, и люди вынуждены были самостоятельно черпать воду из озера, наполнять ею домашние фляги и таскать их на тележках домой. О какой-либо фильтрации не было и речи: как могли отстаивали, кипятили и употребляли.

Примерно десять лет назад в рамках республиканской программы обеспечения населённых пунктов чистой питьевой водой в районе взялись за главную проблему Аксуата. Решать её стали новым для побережья методом – бурением глубинных скважин и подъёмом подземных вод на поверхность. Сказано – сделано: пробурили, достали воду. Но вот незадача, она шла насыщенная песком, да так, что «летели» насосы. Новые доставали за тридевять земель, привозили, ставили и… всё повторялось.

Необходимо было пройти горизонт песка и достать чистую воду. Приступили к решению этой задачи ещё в 2020 году. Но завершить работу не успели. Снова приехали буровики только осенью. Как сообщили в акимате Балыкшинского сельского округа, бурение произведено предприятием Drilling BEP. Причём глубина скважины составила 340 (!!!) метров. Вот с такой немыслимой глубины пришла вода.

– Визуально она чистая, – говорит аким Балыкшинского сельского округа Ержан Тлеубаев. – Мы отправили пробы в соответствующий центр проведения экспертиз в Курчуме. Ждём результаты. Вода идёт самотёком из скважины. Предстоит запитать ею разводящую водопроводную сеть села. Приступим к этому, когда будут готовы положительные результаты экспертизы.

Хочется верить, что это вскоре произойдёт, и аксуатцы забудут наконец о многолетней проблеме. К слову, такие же буровые работы планируется провести в двух других сёлах побережья – Жолнускау и Аманате.

Ещё одним хорошим событием для сельского округа стало начало реконструкции дороги к Жолнускау. Этот отрезок пути от основной трассы к населённому пункту являлся просёлочным, то есть был лишён всякой гравийной подсыпки. Из-за этого после дождей путь раскисал и превращался для водителей в километры испытаний. К концу ноября строители успели отсыпать гравием и профилировать четыре километра из имеющихся 20. Высота нового дорожного гравийного покрытия составит 60 сантиметров. До конца года планируется завершить реконструкцию дороги.

Вот такими делами и заботами живёт отдалённый Балыкшинский сельский округ. Уже законченным проектом здесь стало строительство двух двухквартирных домов. Четыре квартиры были в торжественной обстановке переданы многодетным семьям.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район

10.12.2021
336

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