Вода для сельского дома

Стабильное и надёжное обеспечение сельского населения централизованным водоснабжением в Катон-Карагайском районе является на сегодняшний день одной из приоритетных и важнейших задач.

По официальной информации отдела архитектуры, градостроительства и строительства Катон-Карагайского района, в 2021 году завершены работы по строительству водопроводов сразу в нескольких населённых пунктах. В их числе сёла Солоновка, Аршаты, Шынгыстай и другие. Это хорошая новость и весомый вклад в последовательное укрепление социально-экономической инфраструктуры на приграничных территориях, нуждающихся в поддержке. В рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева реализуется комплексная программа по развитию приграничных районов Восточно-Казахстанской области. Она расчитана на пять лет и учитывает многие стороны жизни населения.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Минувший год запомнится тем, что строительство водопровода проводилось в самом отдалённом населённом пункте Казахстана на востоке. Это село Аршаты, расположенное в верхнем течении реки Бухтармы, берущей начало в заповедных уголках Алтая. Дальше находится только государственная граница. Для местного населения подобный факт вовсе не означает, что это забытый край земли или конец отечественной географии. В самой отдалённой части района, области и республики у сельских жителей должен быть, по возможности, прямой и полный доступ к элементарным благам цивилизации. В их числе обеспечение электроэнергией, телефонной и мобильной связью, услугами интернета, дорогами. В этом же ряду, если вовсе не на первом месте, значится снабжение людей чистой, качественной питьевой водой.

В заповедном краю, на первый взгляд, нет дефицита водных ресурсов и источников воды. Достаточно сказать, что Аршаты находится на берегу горной реки Бухтармы. Ниже по её течению расположилось другое село – Берель, у которого судьба очень схожа с областным центром. Оно находится непосредственно у слияния сразу двух крупных таёжных рек. Как вы уже догадываетесь, это Бухтарма и река под названием Акбулкак (Белая Берель), получившая своё название за необычный молочный цвет. Она берёт начало из одноимённого Берельского ледника, который сползает с восточного склона знаменитой Белухи-Музтау.

УДОБСТВО И КОМФОРТ

В прежние годы местное население в Аршаты, как и в ряде других сёл, использовало воду для питья и различных хозяйственных нужд из открытых водоёмов. В этом, казалось бы, особой проблемы не существует для местных сельчан, учитывая благополучную экологическую ситуацию, чистоту горных рек, первозданную природу. В то же время есть определённые общепринятые стандарты, которых необходимо придерживаться как в городской, так и в сельской местности. Это и строгие санитарные нормы, иные требования по безопасности жизни, здоровья людей, необходимость постоянного повышения качества различных услуг.

Не последнюю роль играют вопросы бесперебойной подачи в любое время суток и обеспечение качества питьевой воды. Важное значение придаётся облегчению сельского сурового быта, чтобы не носить или не возить на себе воду из колодца, реки, родника, ручья. Когда труба подведена к дому, сельчанам остаётся лишь открыть кран на кухне, в бане, чтобы использовать воду с комфортом для себя и других членов семьи. Вместе с тем возникает дальнейший вопрос, в связи со строгим учётом, экономии, оплаты услуг по подаче воды, отведению сточных вод. В конечном счёте, это выливается в культуру потребления водных ресурсов, которая формируется уже по ходу дела.

В последние годы Катон-Карагайский район активно позиционируется как перспективный край, располагающий несомненным туристическим потенциалом. Имеется в виду сельский, экологический, а также другие экстремальные и экзотические, а потому и востребованные виды туризма. В первую очередь, там необходимы адекватные условия для приёма гостей, туристов, путешественников. Если кому-то по душе спартанские условия, исходя из туристического кейса, предполагающего минимум удобств и комфорта, то большинству после экстрим-маршрутов и уроков школы выживания всё равно для ночёвки и отдыха или релаксации потребуется максимальный возможный уровень сервисных услуг. К подобным и любым иным запросам гостей должна быть готова принимающая сторона, для которой общеизвестное восточное гостеприимство будет не просто традицией, но и конкретным делом, выгодной нишей местного бизнеса.

ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ

По информации профильного отдела, в районе есть переходящие проекты, реализация которых продолжается и в нынешнем году. Причём они охватывают паралелльно с самыми крупными населёнными пунктами даже малые сёла, где местные жители нуждаются в надёжной подаче чистой питьевой воды. Руководство Катон-Карагайского района внимательно подходит к запросам, предложениям населения, чтобы шаг за шаг добиться решения проблем.

В частности, уже упомянутые сёла Берель, Аршаты и впридачу к ним Жамбыл образуют своеобразный узел, где происходит слияние больших рек, сходятся разные дороги. Они ведут в сторону Рахмановских ключей, Язевого озера, истоков Бухтармы, являющихся заповедной охраняемой зоной с уже действующими туристическими маршрутами. Совсем рядом находится знаменитая Берельская долина, где ведутся археологические раскопки, создаётся комплекс музейных объектов под открытым небом или под стеклом. Наверное, в масштабе республики едва ли найдётся аналог древнего кургана, над которым сооружено специальное здание со стекляным куполом. Под его сводами учёными и музейными работниками воссоздана в натуральную величину внутренняя обстановка объекта упокоения, где нашли последний приют представители мира из прошлого.

В наше время эти сакральные места стали площадкой проведения международных форумов по вопросам истории, общей для представителей самых разных стран планеты. С каждым годом неуклонно растёт количество археологических экспедиций, а также число научных открытий. В них принимают участие наши земляки, учёные с мировым именем Зайнолла Самашев, Абдеш Толеубаев и другие их коллеги. Достаточно сказать, что экспозиция Казахстана в прошлом году вызвала огромный интерес в центре Европы, где презентовано культурно-историческое наследие как Восточно-Казахстанской области, так и страны в целом. В нём, словно в зеркале, отражается душа и сердце народа. В чём притягательность и позитивная энергетика таких ценностей? Подобно окружающей реликтовой природе, в ней находится вечный источник духовных жизненных сил, в которых нуждается человек в обычные и непростые дни. Ищет и находит для себя духовно-нравственную опору.

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ

По общему мнению, в районе потенциал развития экологического и сельского туризма видится несравненно большим, хотя на сегодня в этом отношении, несомненно, лёд тронулся. Всё это вызывает определённый оптимизм.

Как рассказал на днях «Рудному Алтаю» аким Катон-Карагайского района Дильдар Каликан, ведётся большая подготовительная работа в рамках пилотного проекта по развитию сельского туризма. Причём именно в тех сёлах, которых разговор коснулся чуть раньше. В частности, в селе Берель, расположенном в удобном месте для развития придорожного сервиса, гостевых домов, мини-гостиниц.

По информации руководителя района, со стороны местных органов власти важно создание соответствующих условий. В первую очередь, совершенствование местной инфраструктуры, здесь речь также идёт о водоснабжении.

– В нынешнем году в сёлах Берель и Жамбыл проведена реконструкция мощностей по подаче питьевой воды, вложены необходимые для этой цели финансовые средства, – рассказал аким района Дильдар Каликан. – Для развития сельского туризма, организации гостевых домов выделены гранты местным жителям из разных источников. Они создают, в свою очередь, условия и предусматривают для туристов, гостей надлежащий комфорт и набор услуг.

Проводится работа в рамках поручений акима области Даниала Ахметова по тиражированию и популяризации ценного опыта организации гостевых домов. Подобное поручение дано профильному областному управлению и руководству района на основе оригинальных проектов в селе Катон-Карагай, где летом действовали домики-аилы. Гостей всегда привлекают местный колорит, особенности народных традиций, культуры, реального быта и жизни. В идеале, такой своеобразный и самобытный туристический продукт имеет шанс на востребованность и популярность.

На пороге нового туристического сезона чрезвычайно важно иметь широкий выбор мест и конкретных адресов для полноценного отдыха, поездок и путешествий. Чтобы зарядиться энергией, открыть для себя что-то новое, невиданное прежде. Природа Восточного Казахстана, и Катон-Карагая в частности, богата на удивительные загадки и таинственные сюпризы.

Таир Сапаргалиев

Фото Тимура Смагулова