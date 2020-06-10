Вода для покоса

В Зайсанском районе для орошения сельскохозяйственных угодий изменят русло реки.

Из-за нехватки воды для полива покосных лугов жителям сельского округа «Біржан» приходилось заготавливать сено для домашнего скота у самой поймы Иртыша. Для решения этого вопроса из районного бюджета выделено около 2 млн тенге.

Эти средства пойдут на изменение русла реки Мөжік-су с целью орошения земель, которые будут использованы для заготовки сена на зиму. Работы уже начаты, планируется их досрочное завершение.

Прежде жители сельского округа сами собирали средства, на которые сооружали стихийные дамбы, запруды. Однако должного эффекта это не давало. Каждой весной их размывало. Теперь, наконец, ситуация изменится.

– Активно решаются насущные проблемы местных жителей, особенно тех, кто занят сельским хозяйством, – отметил житель сельского округа Тусипхан Абдрахманов.

Ерик Абитов

Зайсанский район

Фото иллюстрационное