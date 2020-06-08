Вода будет!

В сельском округе Зайсанского района решили давнюю проблему с водой для полива плодовых деревьев.

Благодаря организованности сельского населения и поддержке акима района с задачей справились в два этапа. Местный предприниматель Ермек Дауымов при помощи специальной техники помог соорудить дамбу на реке Байгобек. Вода для полива садовых участков села Куаныш начала поступать. Однако, по словам сельчан, это решило проблему садоводов отчасти. Дело в том, что река к середине лета начинает мелеть и практически пересыхает.

Возникла необходимость решать эту проблему более эффективным способом. Вызвали специальную бригаду компании «Топаз» из Усть-Каменогорска, занимающейся буровыми работами.

– Сейчас ведется процесс бурения грунта, – сообщил машинист бурения предприятия Канат Олжабаев. – По нашим расчетам, запасы воды должны находиться на глубине 200 метров. Наша задача – качественно и в срок выполнить все работы. Воду из подземных источников сельчане обязательно получат!

Ерик Абитов

Зайсанский район