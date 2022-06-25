Праздник

Во имя законности и справедливости

25.06.2022
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В Восточном Казахстане впервые отметили День судьи и работника суда.

В Усть-Каменогорске состоялось торжественное мероприятие, посвящённое Дню судьи и работника суда. В нём приняли участие аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов, руководители правоохранительных и государственных органов, ветераны судебной системы и другие гости.

Этот праздник был утверждён недавно Постановлением Правительства РК, которое введено в действие со 2 апреля 2022 года. Выбор даты нового праздника обусловлен значимым для становления судебной системы независимого Казахстана событием. 24 июня 1992 года принят закон, которым внесены первые после обретения независимости поправки в Закон «О судоустройстве Казахской ССР». Он закрепил осуществление правосудия Верховным Судом Республики Казахстан, областными, городскими районными судами, а также вновь образованными военными судами.

Аким области Даниал Ахметов отметил достижения судебной системы Казахстана за годы независимости.

– Независимость республики позволила провести кардинальные реформы в судебной системе,  начал действовать Конституционный суд, – подчеркнул он. – Мы добились впечатляющих результатов во всех сферах жизнедеятельности нашего государства.

Глава региона выразил уверенность, что этот праздник объединит  всех, кто своим ежедневным кропотливым трудом в органах судебной власти сохраняет и преумножает лучшие традиции нашего судопроизводства  во имя законности, справедливости, гуманизма и защиты прав человека и будет способствовать повышению доверия судам со стороны общества.

– Всех судей и работников судебной системы поздравляем с первым в истории нашего государства Днём судьи и работника судебной системы, – заключил Даниал Ахметов.

В рамках торжественного мероприятия отмечены лучшие судьи региона и ветераны судебных органов. Также представители областного суда вручили главе региона специальный нагрудный знак. Мероприятие завершилось праздничным концертом, который подготовили творческие коллективы Дома культуры «Ертіс концерт».

Ерик Абитов

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25.06.2022
769

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