Во имя общего будущего 

Благотворительность

В период пандемии субъекты предпринимательства, а также благотворительные фонды оказали спонсорскую поддержку организациям образования области в размере более  25 миллионов тенге. Во имя общего будущего 

В регионе есть семь организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В них проживают 606 воспитанников. 

– С марта текущего года мы все учимся жить и работать в новых условиях, – отметил заместитель руководителя Управления образования ВКО Кажумкан Оспангалиев. – Перед нами поставлена задача не только продолжить процесс обучения в ином формате, но и обеспечить сохранность здоровья детей и педагогов. Особое внимание уделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. 

Весомую поддержку оказали спонсоры. К примеру, ТОО «Казцинк» закупило 27 ноутбуков, а также дезинфекционные тоннели, маски, антисептики, санитарные коврики, электронные термометры, дозаторы. Кроме того, оказало помощь в организации летнего отдыха ребят и оплате услуг интернета. 

Недавно АО «ТМК» установило 20 новых компьютеров, десять ноутбуков для организации дистанционного обучения воспитанников детского дома «Үміт». Гуманитарным фондом «Дегдар» переданы лекарственные средства в детский дом № 8. 

– Мы благодарны за особую заботу, проявленную частным благотворительным фондом «Дара». В настоящее время на базе детского дома № 8 фондом реализуется проект «Наставники», и в августе детям были подарены телевизор, принтеры, модемы, наушники и 20 смартфонов, – сказал Кажумкан Оспангалиев. – Этот фонд является нашим давним и надёжным партнером в создании условий для получения образования детьми с особыми потребностями. 

С 2015 года совместно с фондом реализованы несколько проектов. Среди них – открытие двух кабинетов психолого-педагогической коррекции в Усть-Каменогорске и Семее. 

На базе средних школ  № 8 в Усть-Каменогорске и № 20 в Семее появились первые в регионе ресурсные центры для детей с особыми образовательными потребностями. Также в средней школе № 19 в областном центре открыт единственный в Восточном Казахстане специальный класс для незрячих детей. 

– В 2018 году при поддержке фонда «Дара» у нас открылся ресурсный центр. Помимо того, что фонд выделил средства на адаптацию этого кабинета, приобретение оборудования, также за его счёт педагоги прошли специальное обучение, – рассказала директор средней школы  № 8 Раиса Ескендирова. – Обучаются в нашем учреждении 52 ребёнка с особыми образовательными потребностями, ещё 22 ученика имеют медицинский диагноз и получают знания в общеобразовательном классе. 

По словам Раисы Ескендировой, дети с особыми образовательными потребностями быстро адаптировались к новым условиям обучения в дистанционном режиме. Они не только активно участвуют в занятиях, но и развиваются творчески. 

Стоит отметить, в период пандемии фонд не оставил без внимания своих подопечных. Для детей, посещающих ресурсные центры и специальный класс, приобретены три ноутбука и 
14 планшетов. 

– Одна девочка, которая обучается у нас, нуждалась в компьютерной технике. Фонд «Дара» помог приобрести для неё ноутбук со всеми необходимыми программами, – поделилась социальный педагог школы –  центра дополнительного образования № 19 Елена Бисерова. – Кроме того, закуплены спортивная экипировка, ворота, специальные мячи для голбола. Так дети смогут приобщиться к занятиям спортом.

Гульжан Естаева 

Ануар Тюлюбаев

Тлеубек Шаяхмет 

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