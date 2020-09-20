Во имя общего будущего 

В период пандемии субъекты предпринимательства, а также благотворительные фонды оказали спонсорскую поддержку организациям образования области в размере более 25 миллионов тенге.

В регионе есть семь организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В них проживают 606 воспитанников.

– С марта текущего года мы все учимся жить и работать в новых условиях, – отметил заместитель руководителя Управления образования ВКО Кажумкан Оспангалиев. – Перед нами поставлена задача не только продолжить процесс обучения в ином формате, но и обеспечить сохранность здоровья детей и педагогов. Особое внимание уделяется детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Весомую поддержку оказали спонсоры. К примеру, ТОО «Казцинк» закупило 27 ноутбуков, а также дезинфекционные тоннели, маски, антисептики, санитарные коврики, электронные термометры, дозаторы. Кроме того, оказало помощь в организации летнего отдыха ребят и оплате услуг интернета.

Недавно АО «ТМК» установило 20 новых компьютеров, десять ноутбуков для организации дистанционного обучения воспитанников детского дома «Үміт». Гуманитарным фондом «Дегдар» переданы лекарственные средства в детский дом № 8.

– Мы благодарны за особую заботу, проявленную частным благотворительным фондом «Дара». В настоящее время на базе детского дома № 8 фондом реализуется проект «Наставники», и в августе детям были подарены телевизор, принтеры, модемы, наушники и 20 смартфонов, – сказал Кажумкан Оспангалиев. – Этот фонд является нашим давним и надёжным партнером в создании условий для получения образования детьми с особыми потребностями.

С 2015 года совместно с фондом реализованы несколько проектов. Среди них – открытие двух кабинетов психолого-педагогической коррекции в Усть-Каменогорске и Семее.

На базе средних школ № 8 в Усть-Каменогорске и № 20 в Семее появились первые в регионе ресурсные центры для детей с особыми образовательными потребностями. Также в средней школе № 19 в областном центре открыт единственный в Восточном Казахстане специальный класс для незрячих детей.

– В 2018 году при поддержке фонда «Дара» у нас открылся ресурсный центр. Помимо того, что фонд выделил средства на адаптацию этого кабинета, приобретение оборудования, также за его счёт педагоги прошли специальное обучение, – рассказала директор средней школы № 8 Раиса Ескендирова. – Обучаются в нашем учреждении 52 ребёнка с особыми образовательными потребностями, ещё 22 ученика имеют медицинский диагноз и получают знания в общеобразовательном классе.

По словам Раисы Ескендировой, дети с особыми образовательными потребностями быстро адаптировались к новым условиям обучения в дистанционном режиме. Они не только активно участвуют в занятиях, но и развиваются творчески.

Стоит отметить, в период пандемии фонд не оставил без внимания своих подопечных. Для детей, посещающих ресурсные центры и специальный класс, приобретены три ноутбука и

14 планшетов.

– Одна девочка, которая обучается у нас, нуждалась в компьютерной технике. Фонд «Дара» помог приобрести для неё ноутбук со всеми необходимыми программами, – поделилась социальный педагог школы – центра дополнительного образования № 19 Елена Бисерова. – Кроме того, закуплены спортивная экипировка, ворота, специальные мячи для голбола. Так дети смогут приобщиться к занятиям спортом.

Гульжан Естаева

Ануар Тюлюбаев,

Тлеубек Шаяхмет