Во имя мира 

12 лет в Республике Казахстан отмечается День работников атомной промышленности.

Официально праздник установлен Указом Первого Президента РК. На сегодняшний день атомная промышленность – это одна из самых конкурентоспособных и технологически развитых отраслей экономики. Национальным оператором по импорту-экспорту урана, редких металлов, ядерного топлива для атомных электрических станций в нашей стране выступает АО «НАК «Казатомпром». Ульбинский металлургический завод в составе Национальной атомной компании – стратегически важное и уникальное предприятие. Но обо всем по порядку.

МИРНЫЙ АТОМ

Основанием для учреждения праздника послужило многолетнее, активное участие промышленности Казахстана в атомном проекте Советского Союза. После обретения независимости Казахстан решительно отказался от участия в создании атомного оружия, и 29 августа 1991 года был закрыт Семипалатинский ядерный полигон. В республике продолжается бурное развитие отрасли мирного атома. Все предприятия, ранее входившие в знаменитый Средмаш и находившиеся на территории РК, в июле 1997 года решением Президента были объединены в Национальную атомную компанию «Казатомпром». С 2010 года «Казатомпром» является мировым лидером по добыче урана, а с 2018 года занимает первое место в мире по объему продаж урана. И это неудивительно – в нашей стране сосредоточено порядка 14 % мировых запасов урана. По этому показателю мы занимаем второе место после Австралии. Месторождения находятся в Туркестанской, Кызылординской, Мангистауской и Северо-Казахстанской областях. Уникальность казахстанских залежей заключается в том, что добывать уран здесь можно наиболее прогрессивным и безопасным для окружающей среды методом подземного выщелачивания. Стратегия развития НАК «Казатомпром» – изготовление продукции самой высокой степени технологической готовности: топливные таблетки, ТВЭЛы и ТВС. И важная роль в решении этой стратегии отводится Ульбинскому металлургическому заводу.

УЛЬБИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ. ТВОРЦЫ АТОМНОГО ВЕКА

Начать рассказ о роли УМЗ в развитии атомной отрасли нашей республики следует с не менее замечательной даты – с 75-летия атомного проекта СССР. 20 августа 1945 года при Государственном комитете обороны СССР был образован Специальный комитет, наделённый особыми и чрезвычайными полномочиями для решения любых проблем Уранового проекта. А 30 августа 1945 года был образован межведомственный правительственный орган – Первое главное управление (ПГУ), подчиненное Специальному комитету. ПГУ осуществляло руководство научно-исследовательскими, проектными, опытно-конструкторскими организациями и промышленными предприятиями по использованию внутриатомной энергии урана и создания ядерного оружия.

Следует отметить, что в середине XX века во многих странах велась разработка ядерного оружия, и с целью ядерного сдерживания такие работы велись и в СССР.

В 1949 году завод № 2А, ныне – Ульбинский металлургический завод, был также вовлечен в такие работы. На предприятии сначала планировалось производить металлический торий для переработки далее в оружейный уран. Первая продукция была выпущена 29 октября 1949 года. Но через 2 года этот проект перестал существовать, и предприятие было переориентировано на новые виды продукции. Всю свою историю завод решал важнейшие научные и производственные задачи, которые ставило время. Поэтому ульбинцы, создавая элементы ядерного оружия, активно ра­ботали и над использованием уникальных технологий в мирных целях. УМЗ стал стремительно развиваться, увеличился приток специалистов высочайшего класса со всего Союза. Урановая, бериллиевая, танталовая продукция загремела на всю большую советскую страну. К концу 80-х предприятие производило 80 % всех топ­ливных таблеток для реакторов АЭС Советского Союза и дружественных стран.

НОВАЯ ИСТОРИЯ

В состав «Казатомпрома» УМЗ вошел в 1997 году. После распада Союза завод выживал, логистические связи были утрачены, продукция оказалась невостребованной. С приходом НАК развитие завода пошло резко вверх. Крупные инвестиции, выгодное кредитование, солидные партнеры, выход на мировые рынки – свидетельства новой истории УМЗ после трудных 90-х годов.

Сейчас, как и раньше, Ульбинский металлургический завод – уникальное предприятие, коллектив специалистов, чей опыт прочно закрепил продукцию завода на мировом рынке. Прорывные проекты, грандиозные планы, укрепление позиций – это новая история с продолжением.

На бериллиевом производстве выпускается уникальная продукция, востребованная мировыми потребителями – ульбинский конструкционный бериллий высокой чистоты имеет высокие шансы поучаствовать в строительстве бланкета термоядерного реактора ITER. Так же как и новый конструкционный материал, бериллид титана – беспрецедентный продукт УМЗ.

Урановое производство УМЗ занимается, помимо переработки химического концентрата природного урана казахстанских месторождений, изготовлением топливных таблеток

для Китая.

В плановом порядке идут работы по техническому перевооружению таблеточного производства. Эта масштабная модернизация позволит УМЗ выпускать до 400 тонн высококачественных урановых таблеток ежегодно.

В 2021 году оборудование пройдет сертификацию французской компании Framatome. Это даст возможность выпускать и поставлять таблетки французского дизайна на китайский рынок и в ТОО «Ульба-ТВС».

Прорывной инвестиционный проект НАК «Казатомпром» и УМЗ – ТОО «Ульба-ТВС». Производство тепловыделяющих сборок (ТВС) мощностью 200 тонн в год. Реализация проекта – на контроле у Министерства энергетики РК. Пандемия, несомненно, внесла свои коррективы. Но в настоящее время завершены строительно-монтажные работы, установлено оборудование, самое важное из которого – двусторонний робот точечной сварки, координатно-измерительная машина и линия для изготовления ТВС. Завершается пуско-наладочный процесс этих единиц, продолжается работа над улучшением качества продукции до полного соответствия требованиям французской компании Framatome. В следующем году планируется провести процесс предварительной сертификации: подобрать технологические режимы производства ТВЭЛ и ТВС для выпуска моделей ТВС с имитаторами топливных таблеток. И в скором будущем первые тепловыделяющие сборки, произведенные в Казахстане, в Усть-Каменогорске, отправятся потребителям…

Уважаемые работники атомной промышленности! Уважаемые ульбинцы! Ваш труд – во имя мира, во имя благополучия нашей страны! Желаем вам покорения всех вершин в вашей работе, здоровья и благополучия!

Пресс-служба АО «УМЗ»