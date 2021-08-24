Во имя исторической справедливости

Политические репрессии первой половины XX века – трагические страницы в истории нашей страны. Они исковеркали судьбы миллионов людей, оставив на сердце глубокие раны, а в памяти – горькие воспоминания.

Чтобы восстановить историческую справедливость и вернуть честные имена невинно пострадавшим, в Восточно-Казахстанской области собирают сведения о жертвах политических репрессий, не получивших реабилитацию.

Напомним, в прошлом году в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева была создана Государственная комиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Её главной задачей является восстановление исторической справедливости в отношении всех категорий жертв политических репрессий советского периода.

Для сбора информации о нереабилитированных гражданах, которые подверглись репрессиям по политическим мотивам в советский период и пострадавших от них, на портале Центра электронных услуг e-vko.gov.kz создан раздел «Поиск нереабилитированных жертв политических репрессий» для дальнейшего рассмотрения материалов Государственной комиссией по полной реабилитации жертв политических репрессий.

Восточноказахстанцев, которые что-либо знают о репрессированных родственниках, близких людях, не реабилитированных по тем или иным причинам, просят разместить сведения о них в вышеназванном разделе портала Центра электронных услуг.

Бесспорно, вопросы исторической памяти тесно связаны с идеей национального суверенитета. Построить светлое будущее возможно, лишь бережно храня историю. В своём Обращении по случаю Дня памяти жертв политических репрессий и голода 31 мая этого года Президент РК Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «С обретением независимости была начата кропотливая работа по реабилитации жертв политических репрессий, доброе имя вновь обрели тысячи казахстанцев. …Трагические страницы истории стали неотъемлемой частью нашей национальной идентичности. Поэтому память о жертвах политических репрессий и голода будет жить в веках. Усвоив уроки истории, мы сделаем всё, чтобы подобные трагедии никогда не повторились».

Татьяна Кравченко

Фото из открытых источников