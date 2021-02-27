Во главе угла – пациент

С момента обретения Независимости отечественная медицина сделала огромный шаг вперёд. Даже не специалисту в этой области заметны позитивные изменения как на республиканском, так и на местном уровне.

В Восточно-Казахстанской области сфере здравоохранения традиционно уделяется повышенное внимание. Не единожды глава региона Даниал Ахметов повторял, что одной из ключевых задач является перевод медицины от догоняющего к опережающему развитию. Строительство новых медицинских учреждений высокого уровня в районах, обеспечение современным высокотехнологичным оборудование, обучение специалистов и повышение квалификации в ведущих клиниках мира, цифровизация… Эти и другие факторы оказали колоссальное влияние на развитие системы здравоохранения, сделав медицинские услуги доступными, качественными и эффективными. Сложнейшие операции и современные методы безоперационного лечения, о которых раньше нельзя было и мечтать, осуществляют сегодня не только в ведущих клиниках республики, но и в клиниках ВКО.

Особое место занимает Семей, город, ставший одним из научных медицинских центров Казахстана благодаря разветвленной системе клиник и мощной научной базе НАО «Медицинский университет Семей».

В 1996 году на базе Центральной городской больницы была создана больница скорой медицинской помощи. Новый комплекс БСМП, состоящий из девяти корпусов и рассчитанный на 325 коек, был сдан в эксплуатацию в 2013 году в рамках государственной программы «Сто школ, сто больниц». Сегодня здесь трудятся главные внештатные специалисты городского управления здравоохранения. Больница работает круглосуточно в экстренном порядке, в режиме 24/7.

Здесь также функционирует единственная в своем роде, оснащённая самым современным оборудованием гибридная операционная с уникальной ангиографической установкой, которая позволяет проводить на одном пациенте сразу несколько операций одновременно. Со дня открытия в ней проведено уже около 50 гибридных операций. В год здесь проводится около 3000 операций. На реконструкцию здания и установку ультрасовременного оборудования из местного бюджета было выделено 2,3 млрд тенге.

– За 30 лет независимости медицина Казахстана развивалась вместе с государством. За эти годы многое изменилось. Изменилось, конечно же, в лучшую сторону. Раньше, к примеру, мы лечили инфаркт миокарда и инсульт консервативно, сейчас оперируем современными способами с помощью современных аппаратов. 30 лет назад мы и не думали, что такое когда-то будет. За годы независимости медицина шагнула вперёд. Во главе угла у нас всегда стоит наш пациент. Главное для нас – это наше здоровое население, наше здоровое будущее, – говорит заместитель директора БСМП Семея Галия Айтжанова.

По программе развития здравоохранения ВКО сотрудники БСМП периодически направляются на учёбу в Великобританию, где обучаются международным стандартам лечения пациентов.

– Мы не останавливаемся на достигнутом, стараемся развиваться постоянно. Поскольку этот процесс проходит в соответствии с международным стандартом, мы решили участвовать в международной аккредитации, что позволит оказывать помощь не только пациентам нашего города и региона, но и выйти на международный уровень, – добавляет Галия Айтжанова.

В настоящее время БСМП продолжает оказывать неотложную медицинскую помощь населению города и близлежащих районов. В БСМП действует единственный в городе травмпункт, где помощь оказывается круглосуточно. За сутки сюда обращаются около 70-90 человек. Кроме того, в больнице функционируют отделение физиотерапии и два зала лечебной физкультуры, оснащённые новым оборудованием. В рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи здесь проводится активная реабилитация пациентов в раннем восстановительном периоде после инсультов, травм, заболеваний лёгких и сердечно-сосудистой системы. Объём стацио-нарной помощи, оказываемой БСМП, составляет 40 процентов от общего объёма стационарной помощи ЛПУ города Семея в целом.

Флора Левина

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Семей