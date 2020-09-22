Во дворе теперь уютно детворе 

Семей преображается к 175-летнему юбилею Абая. Красивее и функциональнее становятся не только объекты культуры и городские улицы. Дворы городских многоэтажек тоже примеряют современный яркий образ.

Во дворах установлены детские и воркаут-площадки, кроме того, появились футбольное поле и места для отдыха. Местные ребятишки уже облюбовали установленные горки и качели, а дедушки и бабушки проводят свободное время в новых беседках.

Вместе с тем, согласно проекту, ведутся работы по укладке асфальта, проводится освещение. Подрядчиком выступает ТОО «Mega Road». Большая часть работ уже выполнена.

– К юбилею Абая Кунанбайулы Жамбылская область занимается благоустройством дворов на улицах Докучаева и Засядко, – рассказывает начальник участка Бауыржан Сулейменов. – Осталось сделать только ограждение футбольного поля и завершить асфальтирование.

Работы были начаты два месяца назад. Проектом преду-смотрено 3,5 месяца на выполнение всего задуманного. Однако на сегодня завершено уже 80 процентов работ, подрядчики вышли на финишную прямую.

Аналогичную работу ведут и специалисты из Шымкента. Подрядная организация – компания Talap Stroy Service благоустраивает дворы на улицах Карменова, Рыскулова, Глинки и Чайжунусова – Ак. Павлова.

– К юбилею Абая Кунанбайулы акимат города Шымкента и городской отдел строительства финансируют благоустройство четырёх объектов в Семее. Работаем в тесном контакте с местным отделом ЖКХ. Используем материалы местного производства, – говорит один из сотрудников компании-подрядчика Talap Stroy Service, Сухраб Салметов.

Работы должны были завершиться ещё в августе, однако в связи с отсутствием некоторых материалов для асфальтирования срок сдачи объекта перенесён. В данный момент работы продолжаются.

Наргиза Омарканова

Семей