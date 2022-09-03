Во благо будущих поколений

1 сентября 2022 года Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании Палат Парламента РК обратился к народу Казахстана с Посланием.

Ежегодное Послание Президента носит уникальный характер, содержит конкретную программу и основные направления деятельности по построению справедливого Казахстана. Глава государства обозначил векторы развития нашего общества, представил контуры справедливого Казахстана. Ключевой месседж Послания – качественный и инклюзивный рост благосостояния казахстанцев. В Послании представлена новая политика экономического развития через равенство возможностей, а также очерчены контуры развития образовательной экосистемы.

– С большим интересом инженерно-педагогический коллектив Электротехнического колледжа прослушал и обсудил Послание Президента, поддержав его инициативы в сфере образования: установление партнёрских отношений с родителями и учениками, введение принципа равных возможностей, создание единых образовательных счетов и персональных образовательных ваучеров, – подчеркнула заместитель директора Электротехнического колледжа Марина Кем.

Вызвало одобрение предложение Президента о выделении государством дифференцированных образовательных грантов в размере от 30 до 100 процентов на обучение в отечественных вузах, а также возможности получения кредитов на обучение детей в высших учебных заведениях под 1-2 процента годовых. Льготное кредитование также открывает новые возможности для развития бизнеса среди молодёжи.

В Послании уделено внимание необходимости обеспечения студентов общежитиями. Также Глава государства сообщил о старте с 1 января 2024 года принципиально новой Программы «Национальный фонд – детям». Накопленные на специальных счетах средства позволят в будущем приобрести им жильё или оплатить обучение в вузе.

Президент особо подчеркнул, что главная ценность нашей страны – люди.

– Важно, что в Послании пристальное внимание уделено формированию здорового образа жизни, особенно среди молодёжи. Касым-Жомарт Токаев отметил, что за последние три года объём синтетических наркотиков вырос в 10 раз. Глава Государства поручил разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом, – отметила преподаватель общественных дисциплин Наталия Гидулян.

Коллектив Электротехнического колледжа поддерживает все озвученные Президентом поручения и приложит все усилия для реализации инициатив в области технического и профессионального образования.

Екатерина Гуляева