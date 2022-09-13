16 сентября 2022 года одновременно во всех городах Республики Казахстан пройдёт масштабная общереспубликанская акция «Народный юрист»!

Юристы, адвокаты и представители государственных органов ответят на все ваши вопросы, дадут квалифицированные рекомендации и помогут вам.

Приходите, ждём всех, кому нужна правовая помощь!

Вход свободный!

В г. Усть-Каменогорске «Народный юрист» будет проходить по адресу: ул. Казахстан, 55, здание Университета им. С. Аманжолова.

16 сентября 2022 года, начало в 16.00.

https://prg.kz/paragraph_global/atyrau_pg.

Общереспубликанская акция «Народный юрист» организована Агентством РК по противодействию коррупции, сетевым изданием ZAKON.KZ, информационной системой «Параграф», государственными органами, ведущими юристами и адвокатами страны!