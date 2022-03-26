Внимание сёлам

В селе Каскабулак обсудили основные положения Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана.

В Абайский район в рамках рабочей поездки прибыли член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента РК Казыбек Иса и член Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе Мажилиса Парламента РК Берик Дюсембинов.

Мажилисмены посетили обновлённый мемориальный комплекс «Абай – Шакарим» в Жидебае и дом-музей поэта. Затем отправились в Каскабулак, где встретились с жителями села.

В ходе встречи собравшиеся обсудили ключевые пункты Послания Главы государства народу Казахстана «Новый Казахстан: путь обновления и модернизации». Президент дал чётко понять, что в стране ожидаются существенные изменения, определил масштабные задачи.

Депутаты Мажилиса отметили, в рамках выполнения данных поручений особое внимание будет уделяться развитию сельского хозяйства и улучшению условий жизни в населённых пунктах. Это, несомненно, порадовало сельчан. Воспользовавшись случаем, они задали мажилисменам интересовавшие их вопросы и получили подробные ответы.

Гульжан Естаева

Абайский район