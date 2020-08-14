Внимание! Пропал ребёнок

В Усть-Каменогорске за двое суток потерялись двое несовершеннолетних. К счастью, оба были оперативно возвращены родителям.

10 августа в полицию поступило сообщение о пропаже 9-летнего мальчика. Ребёнок рано утром без ведома взрослых ушёл из дома. К счастью, сотрудники городского батальона патрульной полиции его нашли и вернули родителям.

Второй случай произошёл на следующий день. На канал 102 поступил вызов от охраны Восточно-Казахстанского областного архитектурно-этнографического и природно-ландшафтного музея-заповедника о том, что на территории музея без сопровождения законных представителей ходит мальчик лет шести. До установления личности родителей ребёнок находился под наблюдением сотрудников ювенальной полиции.