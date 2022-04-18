Внимание – нерест!

По официальной информации Зайсан-Ертисской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, в связи с наступлением нерестового периода вводятся ограничения и запреты по Ертисскому бассейну.

В частности, в период нереста и размножения рыбных ресурсов, а также других водных обитателей вводится запрет на рыболовство. Подобные меры направлены на бережное отношение к рыбным ресурсам, создание оптимальных условий на водоёмах для их естественного воспроизводства, сохранение природного баланса.

Как сообщил руководитель отдела рыбного хозяйства межобластной инспекции Фархат Байбазаров, ограничения и запреты ежегодно вводятся в следующих конкретных местах и строго установленные сроки.

На озере Зайсан и озёрно-речной части Бухтарминского водохранилища от Каракаса до первой Батинской сопки – с 16 апреля по 30 мая.

В глубоководной части Бухтарминского водохранилища от начала первой Батинской сопки вниз по течению до Бухтарминской ГЭС – с 1 мая по 15 июня.

На Усть-Каменогорском водохранилище, реке Иртыш от Усть-Каменогорской ГЭС до Шульбинского водохранилища – с 10 мая по 10 июня.

На Шульбинском водохранилище, реке Иртыш от Шульбинской ГЭС до административной границы с Павлодарской областью – с 16 апреля по 30 мая.

Таир Сапаргалиев

Фото из открытых источников