Внимание, лавины!

ДЧС ВКО сообщает. В связи с неблагоприятными метеоусловиями, выпадением обильных осадков в виде снега и усилением ветра в горных районах области возможен самопроизвольный сход снежных лавин. Лавинная опасность сохраняется с 26 по 28 ноября 2022 года.

На территории области зарегистрировано 497 лавиносборов, из них 325 очагов угрожают 71 объекту, в том числе 44 жилым домам, 93 км. автомобильных дорог из которых 15 км – дорог республиканского значения км, 78 км – дорог областного значения. Самыми опасными являются направления Оскемен – Самар 95–102,132 –137км, Оскемен – Горная Ульбинка 30–37км, Оскемен – Северное – Серебрянск 58–65км.

Пять баз отдыха находятся в регионе в зоне лавинной опасности – 2 в городе Риддер, 3 –в Горной Ульбинке.

ДЧС ВКО и ВК филиал «Казселезащита» рекомендуют:

— учитывайте прогноз погоды, выходя на маршрут. Выезжать в горы нельзя в снегопад, при метелях и штормовом ветре;

-не отправляйтесь в поход в одиночку и в темное время суток. Обязательно сообщайте о маршруте и планах своим близким, спасателям.

Как действовать во время схода лавины:

— постарайтесь укрыться за скалой, деревом, лечь на землю, защитить руками голову, дышать через одежду;

— попав в лавину, делайте плавательные движения, чтобы удержаться на поверхности;

— при погружении в снег подтяните колени к животу, подождите прекращения движения лавины, определите верх-низ и попытайтесь выбраться.

При чрезвычайной ситуации обращайтесь по номеру 112.

Пресс-служба ДЧС ВКО