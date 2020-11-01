Внимание к деталям 

В 2018 году в Семее на базе НАО «Университет имени Шакарима города

Семей» открылся проектный офис «Рухани жаңғыру». Его сотрудники занимаются разработкой мероприятий по модернизации общественного сознания в рамках всех концептуальных направлений госпрограммы.

На сегодняшний день семейским проектным офисом ведётся планомерная работа по

17 основным спецпроектам и трём направлениям программы. Так, активно реализуются проекты «Туған жер», «Сакральная география Казахстана», «Казахстанская культура в современном мире», «100 новых лиц Казахстана», «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке», «Переход казахского алфавита на латинскую графику», «Аул – колыбель страны», «Архив-2025», «Великие люди Великой степи», «Генезис тюркского мира», «Музей древнего искусства и технологий Великой степи», «1000 лет степного фольклора и музыки» и «История в кино и на телевидении». В этом году также добавлены спецпроекты «Экономия – энергия общества», «Традиции и обычаи», «Труд – ценность народа» и «Правовая культура».

В рамках программы «Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке» лучшие учебники мира переведены на казахский язык, чтобы дать возможность казахстанской молодёжи учиться на основе передового мирового опыта. На сегодня переведены на казахский язык и внедряются в вузах страны 77 учебников. К концу года планируется выпустить ещё 23 учебника, такие как «Саясат», «Әлеуметтік зерттеу негіздері», «Қытай философиясының қысқаша тарихы», «Өнер философиясы». Также подготовлено три словаря: «Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі», «Оксфорд экономика сөздігі» и «Оксфорд әлеуметтік ғылымдар сөздігі». А в следующем году известное издательство «Оксфорд» выпустит «Казахско-английский, англо-казахский словарь».

– Обширная работа ведётся по всем направлениям. Так, в рамках проекта «100 новых лиц Казахстана» молодёжь города может пообщаться с победителями проекта, известными и выдающимися личностями страны, – рассказывает менеджер проектного офиса Семея Бакытгуль Оралбекова. – Ребята встречались с поэтом, писателем и литературоведом, Героем Труда Казахстана, Народным писателем Казахской ССР, общественно-политическим деятелем Казахстана ОлжасомСулейменовым, победителем проекта «100 новых лиц Казахстана», «Первым медицинским физиком Казахстана», кандидатом физико-математических наук, доктором PhD Сериком Нуркеновым, акыном Ержаном Жумабеком и многими другими.

В целях популяризации исторических объектов, которые хранят в себе историю родного края, функционирует спецпроект «Сакральная география Казахстана», где для городской молодёжи проводится систематическая экскурсия. За проектом закреплены семь сакральных объектов: пещера Коныр Аулие, мавзолей Ыргызбая Досханаулы, Государственный историко-культурный и литературно-мемориальный заповедник-музей Абая «Жидебай-Борили», дом-музей им. Ф. М. Достоевского, дом-музей «Алаш Арыстары», мемориал «Сильнее смерти» и мавзолей Козы Корпеш – Баян Сулу.

– В реализации проектов мы тесно сотрудничаем с администрацией города и областным проектным офисом «Рухани жаңғыру». В прошлом году прошёл фестиваль «Рухани жаңғыру — Мәңгілік ел Болашағы», в котором семейский проектный офис стал победителем в номинации «Лучший проектный штаб» среди 19 проектных офисов области и победителем в номинации «Лучший опыт реализации программных статей Елбасы». Спектр реализуемых и уже реализованных проектов очень широк. Каждому направлению уделяется большое внимание. Сейчас, в связи с пандемией, мы также перешли на такназываемую дистанционку. К примеру, мы не можем посетить сакральные места, но можем сделать это при помощи онлайн-экскурсий – говорит Бакытгуль Оралбекова.

Сейчас проектный офис ведёт работу в формате онлайн, однако до введения карантинных мер множество мероприятий проводилось именно здесь, в городском штабе. Для гостей представлена небольшая выставка экспонатов, которая также хранит историю казахского народа. Музейная зона получила название «История Великой степи». Здесь размещены исторические экспонаты, в частности, конная упряжь и различные предметы быта.

В проектном офисе также есть зона «Библиотека Елбасы»,

в которой собраны книги Первого Президента Казахстана Н. А. Назарбаева, рассказывающие об истории страны. Основная цель этой библиотеки – информационно-имиджевая пропаганда идей и инициатив Елбасы. В библиотеке вниманию читателей представлены около 50 изданий.

Наргиза Омарканова

Семей