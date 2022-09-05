«Зебры», искусственные дорожные неровности и патрулирование у школ – как в регионе стараются обезопасить детей на дорогах?

Первый звонок прозвенел. Для десятков тысяч учащихся школ области начались учебные будни. К новому учебному году основательно подготовились и полицейские Восточного Казахстана.

– На сегодняшний день в области действуют 161 школа и дошкольные учреждения, имеющие непосредственный выход на проезжую часть. Сотрудники полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Внимание, дети!», проходившего с 22 по 31 августа, обследовали более 170 улиц, прилегающих к учебным заведениям, и направили в адрес местных исполнительных органов свыше 90 предписаний для устранения недостатков, – рассказали в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

Помимо этого, стражи порядка приняли дополнительные меры по установке 80 дорожных знаков с обустройством 92 пешеходных переходов, обновили дорожные разметки «Зебра» и восстановили 23 искусственных дорожных неровности.

Ещё до начала учебного года руководством ДП ВКО было организовано патрулирование сотрудников у школ, а также закреплены инспекторы для обучения детей правилам дорожного движения. Отмечается, что эта работа проводится полицейскими на постоянной основе и находится на контроле Департамента полиции.

Гульжан Естаева