Внимание: частная территория

В этом году произошли значительные изменения в сфере земельных отношений Казахстана.

Земельный вопрос, который является прочным фундаментом государственности, затрагивает интересы каждого гражданина и общества в целом.

По данным Управления земельных отношений ВКО, территория Восточно-Казахстанской области составляет свыше 28,3 млн гектаров. Основную часть занимают земли сельскохозяйственного назначения, населённые пункты, объекты промышленности, транспорта, связи, обороны и иного назначения, а также особо охраняемые природные территории, земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, земли лесного и водного фондов. При этом земли запаса составляют свыше 8,6 млн га.

По поручению Главы государства в Земельном кодексе РК были закреплены ключевые изменения и дополнения, которые вступили в силу в этом году.

Поправки сосредоточены прежде всего на регулировании государственного земельного надзора и правилах частной собственности.

Так, функции государственного контроля за использованием и охраной земель сельскохозяйственного назначения переданы от акиматов городов и районов в Комитет по управлению земельными ресурсами Министерства сельского хозяйства РК, с созданием в областях территориальных подразделений по управлению земельными ресурсами.

Это новшество призвано нивелировать риски принятия коррупциогенных решений, так как ранее уполномоченные органы по земельным отношениям и по контролю за использованием и охраной земель находились в юрисдикции одного государственного органа – акимата.

В обновлённом Кодексе также задекларирован запрет на предоставление в частную собственность и аренду земель сельскохозяйственного назначения гражданам Республики Казахстан, состоящим в браке с иностранцами или лицами без гражданства.

При заключении брака гражданами Казахстана с иностранцами или лицами без гражданства право частной собственности или землепользования на земельные участки сельскохозяйственного назначения подлежит отчуждению в трёхмесячный срок.

– Парламентом Республики Казахстан был принят закон, который предусматривает полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам, иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранным участием, лицам без гражданства, научным центрам с международным участием, а также кандасам, – поясняет руководитель Управления земельных отношений ВКО Надежда Михейлис. – Закон исключает любую возможность для иностранных граждан и компаний на владение землёй сельхозназначения. Например, в случае вхождения в состав участников компании, зарегистрированной в РК, иностранца или лица без гражданства, иностранного юридического лица, право частной собственности и право аренды сельхозземель подлежат отчуждению. Также земля будет изыматься в случае выхода из гражданства РК.

Следующий пункт, прописанный в кодексе, – земли сельскохозяйственного назначения в пределах пограничной зоны государственной границы предоставляются исключительно на праве временного землепользования и только гражданам РК и юридическим лицам РК без иностранного участия.

– Вопрос предоставления земли иностранцам всегда остро стоял в казахстанском обществе, – отмечает Надежда Михейлис. – Президент решил поставить в нём точку, полностью запретив иностранцам как продажу, так и аренду земель сельскохозяйственного назначения.

Также введён запрет на предоставление в частную собственность и аренду пастбищных угодий в пределах населённых пунктов, их использование возможно только населением для выпаса сельскохозяйственных животных личного подворья.

Наряду с этим разрешены гражданско-правовые сделки с правом аренды без выкупа данного права у государства, на землях сельскохозяйственного назначения по истечении пятилетнего срока аренды с момента предоставления земельного участка.

При этом землепользователь, совершивший отчуждение права землепользования на землях сельскохозяйственного назначения, обязан в течение трёх рабочих дней после совершения гражданско-правовой сделки в письменной форме уведомить отдел земельных отношений района, города по месту нахождения земельного участка.

Договор временного возмездного землепользования (аренды) переоформляется на нового землепользователя отделом земельных отношений на основании гражданско-правовых сделок на срок до истечения срока первоначальной аренды.

При этом суммарный размер земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые могут находиться на праве временного возмездного землепользования у гражданина Республики Казахстан для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, негосударственного юридического лица РК без иностранного участия для ведения сельскохозяйственного производства, не должен превышать предельные (максимальные) размеры земельных участков, которые будут установлены Правительством Республики Казахстан.

– Обязанность местных исполнительных органов – ежеквартально размещать информацию по свободным земельным участкам и планируемым торгам (аукционам) на веб-портале реестра государственного имущества, своих интернет-ресурсах и специальных информационных стендах в местах, доступных для населения, – пояснила руководитель ведомства.

В Земельном кодексе также установлен срок обжалования в суде протокольного решения земельной комиссии в течение семи рабочих дней со дня его получения заявителем в порядке, предусмотренном Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.

Орган земельной комиссии обязан ежемесячно размещать свои протокольные решения на интернет-ресурсе соответствующего уполномоченного органа области, города, района.

Кроме того, изменились условия предоставления сельхозземель для крестьянских хозяйств. В частности, определены максимальные размеры земельных участков, выставляемых на конкурс по предоставлению права временного возмездного землепользования (аренды) для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства, совместными решениями акиматов и маслихатов районов, городов областного значения в зависимости от местных условий и особенностей. При этом указанные размеры не должны превышать предельные (максимальные) размеры земельных участков, которые будут установлены Правительством Республики Казахстан.

Согласно обновлённому кодексу, преимущество при получении земельного участка для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства предоставляется лицам, проживающим в данном районе, городе, селе, посёлке не менее пяти лет.

Также утверждены правила организации и проведения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже земельных участков или права аренды земельных участков в электронном виде на веб-портале реестра государственного имущества.

Согласно данным правилам, акиматами городов и районов продажа земельных участков для размещения коммерческих объектов и продажа права аренды этих земель осуществляется только в виде электронных торгов на портале gosreestr.kz.

Бахыт Сарсембаева

Коллаж Анны Ерёминой