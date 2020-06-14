Внезапные проверки

В Курчумском районе мобильная группа регулярно проводит рейды по местам осуществления торговли.

По информации главного санитарного врача Курчумского района Мендыгуль Садвакасовой, визиты в торговые точки выявляют наиболее типичные нарушения обязательных карантинных мер против коронавируса.

В их числе – отсутствие санитарных ковриков при входе в торговое помещение или их недостаточная и несвоевременная пропитка дезинфицирующими средствами, отсутствие масок, нарушение рекомендуемого социального дистанцирования.

Рейды дают положительный результат: чаще всего нарушения устраняются на месте.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район