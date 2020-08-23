Внести достойный вклад

В Восточно-Казахстанской области активное участие в праймериз принимают самовыдвиженцы.

Напомним, в Республике Казахстан 17 августа стартовала регистрация кандидатов для участия во внутрипартийных выборах партии Nur Otan. Как сообщил первый заместитель председателя Восточно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan Олег Чугунков, за первые три дня регистрации заявки поступили от 309 человек. Из них 103 выдвинуты первичными партийными организациями, 206 – самовыдвиженцы.

– Нас радует активность однопартийцев, – подчеркнул Олег Чугунков. – Главная цель в том, чтобы призвать для участия в праймериз как можно больше людей. К нам поступило свыше 1200 звонков и обращений, которые ещё продолжаются. Уверен, что кандидатов будет в разы больше.

Отметим, что среди участников 133 женщины, 81 кандидат до 35 лет, шесть многодетных матерей, три человека с особыми потребностями.

Кандидатов ждёт несколько этапов: выдвижение и регистрация, подготовка к агитации, агитация и проведение дебатов, голосование.

Добавим, участие в праймериз могут принять все активные люди, кто хочет внести свой вклад в развитие Республики Казахстан. Главное условие – стать членом партии до 28 августа.

– Праймериз нацелены на то, чтобы поднять все актуальные проблемы и найти пути их решения, – резюмировал Олег Чугунков. – Поэтому мы хотим увидеть реальных лидеров, за которыми можно пойти.

С более подробной информацией о проведении праймериз можно ознакомиться на сайтах: nurotan.kz и primaries.kz.

Александра Исаева