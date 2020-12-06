Внеочередная сессия 

К сведению депутатов Восточно-Казахстанского областного маслихата и населения области

Очередная, сорок четвертая сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата состоится 14 декабря 2020 года, в 15.00, в здании областного акимата (1 этаж).

Регистрация депутатов и приглашённых – с 14.00.

Рекомендуемая повестка дня сессии:

Об областном бюджете на 2021–2023 годы. Улакова Сауле Тумашевна – руководитель управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области. О состоянии и перспективах развития ветеринарной безопасности в Восточно-Казахстанской области. Сагандыков Рамиль Нигметчанович – руководитель управления ветеринарии Восточно-Казахстанской области. О ходе реализации Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» в Аягозском районе. Искаков Сеилбек Абиурович – аким Аягозского района. Отчет постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития. Рахыпбеков Толебай Косиябекович – председатель постоянной комиссии. Разное.

В. Головатюк,

секретарь Восточно-Казахстанского

областного маслихата