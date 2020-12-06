Внеочередная сессия 

Выборы-2021

К сведению депутатов Восточно-Казахстанского  областного маслихата и населения области Внеочередная сессия 

Очередная, сорок четвертая сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата состоится 14 декабря 2020 года, в 15.00, в здании областного акимата (1 этаж). 

Регистрация депутатов и приглашённых – с 14.00. 

Рекомендуемая повестка дня сессии: 

  1. Об областном бюджете на 2021–2023 годы.УлаковаСауле Тумашевна – руководитель управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области. 
  2. О состоянии и перспективах развития ветеринарной безопасности в Восточно-Казахстанской области.СагандыковРамильНигметчанович – руководитель управления ветеринарии Восточно-Казахстанской области. 
  3. О ходе реализации Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» вАягозскомрайоне. Искаков СеилбекАбиурович – аким Аягозского района. 
  4. Отчет постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития.РахыпбековТолебай Косиябекович – председатель постоянной комиссии. 
  5. Разное.

В. Головатюк,  

секретарь Восточно-Казахстанского 
областного маслихата 

 

 

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