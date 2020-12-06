Внеочередная сессия 

К сведению депутатов Восточно-Казахстанского областного маслихата и населения области
Очередная, сорок четвертая сессия Восточно-Казахстанского областного маслихата состоится 14 декабря 2020 года, в 15.00, в здании областного акимата (1 этаж).
Регистрация депутатов и приглашённых – с 14.00.
Рекомендуемая повестка дня сессии:
- Об областном бюджете на 2021–2023 годы.УлаковаСауле Тумашевна – руководитель управления экономики и бюджетного планирования Восточно-Казахстанской области.
- О состоянии и перспективах развития ветеринарной безопасности в Восточно-Казахстанской области.СагандыковРамильНигметчанович – руководитель управления ветеринарии Восточно-Казахстанской области.
- О ходе реализации Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» вАягозскомрайоне. Искаков СеилбекАбиурович – аким Аягозского района.
- Отчет постоянной комиссии по вопросам социально-культурного развития.РахыпбековТолебай Косиябекович – председатель постоянной комиссии.
- Разное.
В. Головатюк,
секретарь Восточно-Казахстанского
областного маслихата