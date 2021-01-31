Общество

Вне режима 

31.01.2021
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Водители общественного транспорта нарушают режим труда и отдыха. 

Об этом стало известно в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Автобус». Так, за трое суток, с 20 по 22 января, в регионе стражи порядка выявили более 700 административных правонарушений.  

Среди наиболее распространённых: 61 превышение норм содержания загрязняющих веществ в выбросах, 115 фактов пользования при управлении транспортным средством телефоном или радиостанцией, более 120 нарушений правил маневрирования. Также выявлен один случай управления транспортным средством в нетрезвом состоянии. Помимо этого, полицейские установили, что десять водителей работают на своих маршрутах, нарушая режим труда и отдыха. 

– Целью оперативно-профилактического мероприятия «Автобус» является не только выявление правонарушений среди водителей пассажирского транспорта, но и профилактика, направленная на недопущение дорожно-транспортных происшествий с их участием, – подчеркнул начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат 
Мадиев. 

Подготовила Татьяна Кравченко 

Фото Ануара Тюлюбаева 

31.01.2021
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