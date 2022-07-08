Вместо прогулки – арест

Пьяную автоледи задержали полицейские в Усть-Каменогорске.

По сообщению пресс-службы УП города Усть-Каменогорска, с 28 июня по 2 июля на территории областного центра проводилось оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Так, в первый же день ОПМ полицейские задержали жительницу областного центра, которая находилась за рулём в нетрезвом состоянии. Как выяснилось, 20-летняя нарушительница к тому же не имела права на управление транспортным средством, так как у неё не было водительского удостоверения.

Медицинское освидетельствование выявило у неё алкогольное опьянение лёгкой степени. Девушка свою вину признала полностью и пояснила, что взяла ключи от автомашины матери, чтобы покататься по ночному городу.

В отношении автоледи составлен административный протокол по статье 608 части 6 «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения» КоАП РК. Теперь ей грозит административный арест на 20 суток.

– За один день выявлено пять фактов вождения автотранспорта в нетрезвом виде, – проинформировал начальник УП г. Усть-Каменогорска Андрей Мула. – Нарушили правила маневрирования около 40 водителей. Более двухсот пешеходов привлечено к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Ерик Абитов