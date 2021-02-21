Вместо АСП – грант на бизнес 

Многодетная мама-предприниматель из Глубоковского района получила грант на развитие семейного фермерского хозяйства.

Сегодня развитию этой отрасли уделяется большое внимание, в особенности животноводству мясного и молочного направления. Хорошим подспорьем в этом служит государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек». При поддержке государства многодетные мамы получают возможность строить свой бизнес.

Жительница посёлка Алтайский Гульжанат Джумагулова в прошлом году прошла курсы обучения основам бизнеса «Бастау Бизнес» и получила безвозвратный грант в размере 555 тысяч тенге. Финансовая помощь государства стала хорошим стартом для развития её личного подворного хозяйства, в котором уже содержится 16 голов мелкого рогатого скота.

На грантовые средства начинающая предпринимательница приобрела двух дойных коров. Из молока женщина делает домашнюю сметану, творог, сыр. Часть продукции уходит на питание большой семьи – у Джумагуловых четверо детей. А излишки реализуются среди местного

населения.

Постоянный доход позволил женщине отказаться от получения адресной социальной помощи.

– АСП – это, безусловно, необходимая поддержка от государства. Но ещё больше я и другие многодетные мамы из нашего района благодарны за то, что нам предоставили возможность развиваться, пройти обучение основам бизнеса, дали грант на открытие своего дела, – рассказала

женщина.

В ближайшем будущем Гульжанат Джумагулова планирует расширять семейную ферму.

– Разводить животных интересно, они, конечно, требуют постоянного ухода, терпения и любви. Но мне помогают дети – с малых лет мы приучаем их к труду. Летом думаю приобрести ещё несколько дойных коров для увеличения производства, – поделилась планами начинающая фермер.

Как известно, по программе «Еңбек» гранты в размере 200 МРП могут получить лица, завершившие обучение по первому направлению программы, а также курсы по проекту «Бастау Бизнес», которые ранее не получали грант по данной программе. В их числе – молодёжь, члены многодетных и малообеспеченных семей, трудоспособные лица с ограниченными возможностями здоровья, мигранты и кандасы.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено районным центром занятости

Глубоковский район