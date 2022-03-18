Вместе за богатым дастарханом

В преддверии главного весеннего праздника в ВКТУ им. Д. Серикбаева подготовили насыщенную программу. Праздник начали отмечать 14 марта с красивого обряда «көрісу».

Нарядившись в красивые национальные костюмы, ребята встречали всех у входа в университет и поздравляли с наступлением весны. А после организовали не только «вкусный поединок» по приготовлению национальных блюд, но и приняли участие в мастер-классе по шитью национальной одежды. Ведь любовь к казахским народным костюмам приобретает такие масштабы, что непременно хочется иметь хотя бы один такой у себя в гардеробе.

На базе музея «Алтын Алтай» сотрудница хозуправления университета Нурзат Калиева показала студентам, как сшить костюм своими руками.

– Традиционный костюм всегда отражает стиль и образ жизни народа, у каждого свои нюансы, особенности и отличия. Казахский костюм всегда выделяется колоритными яркими цветами, как доказательство достатка и благополучия. С ребятами мы шили женский наряд. Сшить его не трудно, если постараться. Нужно разработать эскиз, подобрать ткань и отделку. Я помогла студентам сделать выкройку для наряда, – рассказала она.

Студентки овладели навыками шитья на швейной машине с оверлоком и были очень довольны получившимся изделиям. Девушки признались, что это им очень пригодится в дальнейшем, так как многие состоят в творческих коллективах университета и участвуют в танцевальных номерах, где подразумевается смена костюмов.

Празднование Наурыза никогда не обходится без богато накрытого дастархана. И, конечно же, главным украшением стола является наурыз коже. Его и приготовили деканы факультетов и преподаватели для любимых студентов. Это также стало возможностью провести время вместе в неформальной обстановке, подарить друг другу хорошее настроение.

Дарья Антон

Фото пресс-службы ВКТУ им. Д. Серикбаева